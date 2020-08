Comment changer la voix, la vitesse, la langue et l'accent d’Alexa, l'assistant vocal Amazon ?

Vous voulez modifier la voix de votre appareil domotique Amazon ? Si le doux timbre de la populaire assistante intelligente d'Amazon en a déjà séduit plus d'un, il y a encore de nombreuses bonnes raisons de vouloir la faire sonner un peu différemment.

Peut-être préféreriez-vous l’entendre converser dans une autre langue, ou reproduire un autre accent. Peut-être même êtes-vous quelque peu lassé des entreprises qui utilisent exclusivement des voix féminines pour vendre leurs produits.

Alexa n'est pas la plus flexible dans ce domaine, mais il y a quelques petites choses que vous pouvez faire pour transformer la façon dont sa voix résonnera dans votre maison. Que ce soit sur une enceinte Amazon Echo, sur votre nouvelle pomme de douche connectée ou encore votre smartphone.

Voici donc comment paramétrer la langue d'Alexa, déverrouiller la voix-off de Samuel L. Jackson, et pourquoi pas commencer à penser aux assistants vocaux concurrents comme Google Assistant ou Siri.

Voici venir le réglage le plus important pour la voix d'Alexa : la langue dans laquelle elle s'exprime.

Les appareils Echo fonctionneront avec Alexa en français, bien qu'Amazon élargisse encore et toujours le répertoire de l'assistant pour inclure une foule d'autres langues. En vous rendant dans votre application Alexa et en allant dans Réglages > Réglages de l'appareil, puis en sélectionnant un appareil Echo, vous trouverez une option Langue (sous Général).

Cette fonction n'est disponible que sur les appareils Amazon de la gamme Echo comme l’Echo, l’Echo Dot ou l’Echo Plus. Les enceintes intelligentes d’autres constructeurs qui intègrent Alexa, comme le Pure DiscovR, seront bloqués dans leur langue par défaut.

(Image credit: TechRadar)

Au-delà de la langue, vous pouvez prendre en charge quelques modifications secondaires sur la voix d'Alexa. Pour ce faire, lancez l'application Alexa pour smartphone, rendez-vous dans Paramètres > Réponses vocales et basculer entre le mode bref et le mode chuchotement.

Le Mode Bref obligera Alexa à prodiguer des réponses plus courtes. Si vous n'êtes pas du genre bavard, elle remplacera les réponses affirmatives simples par un bref bip sonore.

Le Mode Chuchotement, lui, apporte des réponses sur un ton calme et feutré. C'est parfait pour obtenir un peu de calme ou lorsque vous ne voulez pas réveiller les enfants (vous pouvez bien sûr aussi baisser le volume manuellement, ou encore activer la commande vocale en prononçant "Alexa, moins fort").

(Image credit: TechRadar / Amazon)

Vous voulez juste qu'Alexa parle un peu plus lentement, ou qu'elle ne prenne pas autant de temps pour répondre à vos questions ? Dites "Alexa, parle plus vite / plus lentement" et votre souhait sera exaucé.

Vous étiez peut-être tout excité à l'idée de pouvoir choisir la voix de Samuel L. Jackson pour votre assistant vocal. L’acteur du cultissime Pulp Fiction, également aperçu dans la saga Star Wars ou plus récemment dans les films du MCU, peut-on espérer colocataire plus classe ?

Cependant, sa voix ne peut pas être utilisé de manière générale. Elle ne se débloque que si vous demandez à Alexa de poser une question à Samuel L. Jackson, qui vous livrera ensuite sa réponse. C'est une fonctionnalité pour laquelle Samuel L. Jackson a réellement prêté sa voix, et qui coûte la modique somme de 0,99 $. Il vous suffit de dire « Alexa, présente-moi à Samuel L. Jackson", et c'est parti.

Cette fonction n’est actuellement disponible qu'aux États-Unis, mais nous espérons qu'Amazon étendra son programme "Celebrity Voice" à d'autres pays dans le futur.

(Image credit: Amazon)

La page Amazon du produit indique que "Bien qu'il puisse faire beaucoup de choses, Sam ne pourra pas vous aider pour les achats, les listes, les rappels Amazon". Mais vous devriez tout de même tirer un certain plaisir à l'écouter dans d'autres contextes. Vous pouvez même choisir, si vous le souhaitez, d'autoriser ou non l’emploi de langage explicite.

Et c'est tout ?

Malheureusement, oui. Alexa n’offre que très peu de personnalisation. Il s'agit peut-être d'un assistant vocal populaire, toutefois la concurrence possède à ce jour des avantages plus conséquents dans ce domaine.

L'Assistant Google, par exemple, vous permet de changer le genre de sa voix, même si celui-ci est dénommé "orange" ou "rouge" plutôt que "homme" ou "femme".

(Image credit: TechRadar / Amazon)

Siri a également de nombreuses options d'intonation, ce qui signifie que vous pouvez choisir différents accents issus de multiples régions, et ce pour une même langue lorsque vous utilisez l’assistant. Vous pouvez également choisir entre deux genres pour la voix.

L'assistant Google est disponible sur tous les appareils Android (tout smartphone non fabriqué par Apple, en fait) ainsi que sur les enceintes Google Home et certains téléviseurs intelligents. Siri est quant à lui intégré dans les iPhone, AirPods, Macbook et sur d'autres appareils Apple. Bien qu'il soit moins avancé que les deux autres assistants sur certains points.

L'assistant vocal Bixby de Samsung est généralement considéré comme le moins bon de tous, il vous propose tout de même différents timbres.