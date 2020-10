Faut-il acheter une clé HDMI Amazon Fire TV Stick ?

Avec l’arrivée du nouveau Chromecast avec Google TV, la place de l’Amazon Fire TV Stick revient sur le devant de la scène. Faut-il préférer le matériel et l’interface d’Amazon à la proposition supplémentaire de Google ? Il reste, en tout cas, de nombreuses raisons d'opter pour l'écosystème de streaming d'Amazon.

Si les clés HDMI sont d'abord apparues comme un moyen d'améliorer les téléviseurs « non Smart », en ajoutant une interface TV intelligente et une sélection d'applications là où il n'y en avait pas, elles se veulent désormais une véritable ressource complémentaire pour qui veut étendre son catalogue de contenus en streaming.

Les téléviseurs Panasonic n'étant pas compatibles avec Disney Plus et de nombreux téléviseurs Android se contentant encore d'une interface plus encombrante que nécessaire, l'utilisation d'une clé HDMI vient compléter les services basiques et simplifier la navigation souvent complexe de ces Smart TV. A un prix défiant toute concurrence.

Les choses se compliquent, cependant, lorsqu'il s'agit de choisir sa future clé HDMI. L’Amazon Fire TV Stick apparaît aujourd’hui comme l’un des produits du genre les plus performants pour un tarif on ne peut plus décent. Il est à noter, en outre, que l'Amazon Prime Day 2020 aura lieu les 13 et 14 octobre prochains, juste avant le Black Friday du 27 novembre. Deux occasions d’acquérir la clé HDMI d’Amazon à des prix très, très bas.

Combien coûte une clé HDMI Amazon Fire TV Stick ?

Il existe aujourd’hui trois modèles distincts de clés Fire TV distribuées par Amazon. La Fire TV Stick Lite, tout d’abord, est disponible à 29,99 €. Il s’agit de l’offre la plus abordable, vous permettant d’accéder à des milliers d’applications streaming en résolution Full HD. A noter que son tarif n’évolue quasiment jamais, même en période promotionnelle.

La Fire TV Stick originelle, de son côté, vous coûtera 39,99 €. Vous avez accès aux mêmes services que la précédente, avec en bonus la télécommande vocale Alexa et le son Dolby Atmos. Ce modèle devient intéressant pendant les soldes ou l’Amazon Prime Day, puisqu’il passe généralement à 24,99 €. Soit 5 € en-dessous de l’édition Lite.

Vient enfin la Fire TV Stick 4K qui a pour elle la prise en charge des programmes en Ultra Haute Définition. Pour un prix atteignant 59,99 € (ou 44,99 € en période promotionnelle).

Pour une véritable mise à niveau, vous préférerez sans doute le Fire TV Cube, combinaison d'une enceinte Amazon Echo, de l’Amazon Fire TV Stick 4K et d'un centre de contrôle TV/AV tout en un. Son coût est tout de même plus imposant : comptez 119,99 € (avec peu d’offres promotionnelles recensées sur ce produit).

(Image credit: Amazon)

Qu'est-ce que Fire TV a de plus que les autres ?

Dans l'ensemble, il n'y a pas trop de différences entre Fire TV et d'autres clés HDMI comme les Google Chromecast. Elles se branchent toutes sur votre téléviseur via un port HDMI, offrent une résolution mixte HD ou 4K - selon le prix que vous êtes prêt à payer - et ont une prise en charge d'applications assez similaire.

La principale différence avec Fire TV est sa télécommande Alexa Voice. Il s'agit d'un zapper permettant de naviguer sur la plateforme Fire TV, avec un bouton de commande vocale invoquant l’assistant personnel Alexa. Vous pourrez dès lors « appeler » votre émission, série ou application préférée rien qu’au son de votre voix. Attention : la Fire TV Stick Lite se contente d'une télécommande simplifiée - vous disposez de boutons de programmes et de volume pour contrôler votre téléviseur ou même le matériel audio connecté, comme votre barre de son.

Autre avantage des clés Amazon : elles intègrent des applications plus nombreuses et plus variées que certains autres appareils de diffusion en streaming. Par exemple, le téléchargement d'un VPN Amazon Fire TV Stick est un moyen fantastique d'ouvrir un monde de contenus provenant d'autres pays et de s'assurer que vous ne ratez aucun épisode de votre série du moment, même lorsque vous êtes à l'étranger.

(Image credit: Amazon)

Les formats HDR sur Fire TV

Amazon prend également la curieuse décision de supporter les contenus HDR même sur ses appareils HD - plutôt que de les réserver uniquement aux modèles 4K. Vous bénéficiez également de la prise en charge des formats HDR dynamiques HDR10+ et Dolby Vision, que vous ne trouverez pas encore sur les appareils Chromecast.

Même les streamers de grande puissance comme le Nvidia Shield TV Pro ou l'Apple TV 4K se contentent du Dolby Vision, sans HDR10+ - ce dernier étant le format HDR favori d'Amazon sur Amazon Prime Video. Si vous êtes un abonné Amazon Prime et que vous voulez profiter au mieux de ce service, ainsi que de l'expérience la plus fluide de l'assistant vocal, Fire TV est probablement la solution qu'il vous faut.