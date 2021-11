Test de l'Amazon Fire TV Stick 4K Max

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max s'adresse principalement aux abonnés Amazon Prime et aux propriétaires de maisons connectées pilotées par Alexa. Il s’agit d’un appareil indéniablement puissant proposé à prix abordable. Nous n'aimons pas la façon dont Amazon bombarde le menu d’accueil de publicités et rencontrons quelques difficultés avec le moteur de recherche… il n’en reste pas moins que nous avons affaire ici à la meilleure passerelle multimédia distribuée par le géant du e-commerce.

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max s'adresse principalement aux abonnés Amazon Prime et aux propriétaires de maisons connectées pilotées par Alexa. Il s’agit d’un appareil indéniablement puissant proposé à prix abordable. Nous n'aimons pas la façon dont Amazon bombarde le menu d’accueil de publicités et rencontrons quelques difficultés avec le moteur de recherche… il n’en reste pas moins que nous avons affaire ici à la meilleure passerelle multimédia distribuée par le géant du e-commerce.

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max en résumé

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max pousse le facteur de forme de sa passerelle de streaming populaire à son apogée, offrant des performances plus rapides et la prise en charge des dernières normes Wi-Fi.

Cela dit, bien qu'il y ait eu beaucoup de mises à niveau ici, l'interface utilisateur du dernier streamer d'Amazon ne change pas d’un pouce et continue de donner la part belle à Amazon Prime Video. Ce dernier point en fait un excellent lecteur multimédia pour les abonnés Amazon Prime… qui devient plutôt médiocre si vous passez outre cette souscription.

La bonne nouvelle, c'est que le streaming vidéo 4K ne constitue que l’une des nombreuses facettes phares du Fire TV Stick 4K Max. Celui-ci pouvant également piloter vos gadgets domotiques et lancer les jeux du service de cloud gaming Amazon Luna (dont la date de déploiement en France n’est toujours pas connue). Ce qui en fait un excellent rival du Chromecast avec Google TV.

Il présente toutefois quelques défauts comme l’intégration limitée de publicités et un moteur de recherche perfectible. Mais difficile de passer outre, si vous disposez de multiples abonnements SVOD et d’appareils connectés chers à votre foyer.

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max est sorti le 7 octobre 2021, au prix conseillé de 64,99 €. Ce n’est que 5 € de plus que le tarif de l’Amazon Fire TV Stick 4K original - 5 € vous donnant droit à une plus grande fluidité ainsi qu’à la connectivité Wi-Fi 6.

Bien sûr, nous nous attendons à des baisses de prix conséquentes pendant le Black Friday. Boulanger a déjà réduit son coût initial de 26%, en le proposant à 47,99 € actuellement.

Il convient de noter qu'il existe une alternative remarquable à cet appareil, qui offre une grande partie des mêmes fonctionnalités - à savoir, le Chromecast avec Google TV. Ce dernier prend en charge les contenus Dolby Vision HDR et bon nombre de services similaires.

Design

Si vous ne deviez regarder que la façade extérieure de l'Amazon Fire TV Stick 4K Max, vous n'auriez probablement pas l'impression de découvrir une nouvelle incarnation du streamer. En fait, si vous deviez mettre le 4K Max à côté de l’édition originale 4K, vous peineriez à trouver les différences probantes entre ces deux clés USB avec port HDMI.

Bien qu'ils se ressemblent, ils sont, nous vous l'assurons, très distincts en termes de performances.

Pour augmenter la réactivité du modèle 4K Max, Amazon a amplifié la quantité de mémoire de la clé à 2 Go, soit environ un tiers de plus que l'ancien modèle. En plus de cela, le nouveau SoC fonctionne à 100 MHz de plus que son prédécesseur, ce qui, selon Amazon, rend l'Amazon Fire TV Stick 4K Max environ 40% plus rapide que le Fire TV Stick 4K.

Bien sûr, toute cette puissance ne vaudrait pas grand-chose si le 4K Max avait du mal à transmettre des données par Wi-Fi - c'est pourquoi Amazon a décidé de l'équiper d'une antenne Wi-Fi 6 (802.11ax) qui octroie un débit maximal théorique de 3,5 Gbps. Nous ne nous attendons pas à ce que la connexion internet de quiconque atteigne ce pic en flux permanent. Mais dans un avenir proche…

A l’instar de son prédécesseur, le Fire TV Stick 4K Max est également livré avec une télécommande vocale Bluetooth. La télécommande du Fire TV Stick 4K Max est désormais dotée de boutons de lancement rapide pour Prime Video, Netflix et Disney Plus - des choix judicieux - ainsi que d'un bouton pour les chaînes TV classiques et un dernier (bleu) pour invoquer Alexa. Ces changements sont relativement insignifiants, reste qu’ils améliorent discrètement notre expérience de streaming quotidienne.

Caractéristiques principales

Une fois que vous aurez trouvé un port USB suffisamment puissant pour charger l'appareil ou une prise murale à laquelle brancher le Fire TV 4K Max, vous pourrez le démarrer et tomber sur une interface d’accueil familière vous demandant de saisir vos identifiants Amazon, ainsi que la liste des applications à mettre en avant dans votre nouvel écosystème. Si vous avez ces informations à portée de main, le processus d'installation ne devrait prendre que quelques minutes.

Une fois l'installation terminée, vous passerez sur le menu principal de Fire TV, divisé en trois onglets - Accueil, Recherche et Live - avec une rangée supérieure constituée de films et séries Amazon Prime Vidéo… plus quelques publicités disséminées et gênantes.

Au-dessous, s’exposent des collections thématiques de contenus, présentées sous les étiquettes Nouveautés, Gratuits sur Amazon Prime Video, Comédies… Cette présentation axée sur le contenu est certainement agréable et s'accompagne même de quelques bonnes recommandations, mais vous devez prêter une attention particulière pour voir quelles émissions et quels films sont réellement disponibles “gratuitement” sur Amazon Prime Video, et lesquels vous réclameront quelques euros de plus pour être streamés.

Amazon met son propre contenu en avant et vous incitera à acheter un contenu vidéo sur son service plutôt qu'ailleurs. C'est une bonne idée commerciale, mais pas la meilleure expérience utilisateur proposée à ce jour.

Ce qui compense quelque peu, c'est la dernière intégration d'Amazon avec davantage de services de télévision gratuits - vous trouverez désormais des séries et des films IMDb directement disponibles depuis l’interface, ainsi que des flux d'information locaux gratuits. Cela vous donnera accès à une grande quantité de contenus sans frais supplémentaires.

En plus de ces services gratuits, vous trouverez également la plupart des services que vous attendez sur un streamer premium, notamment Netflix, Disney Plus, Canal Plus et même Apple TV+. Vous y trouverez également vos chaînes YouTube favorites, plus un certain nombre de services de streaming musical. La collection d'applications est impressionnante et devrait vous permettre de vous divertir à très (très) long terme.

Performances

Après installation, l'Amazon Fire TV Stick 4K Max offre un streaming 4K HDR et prend en charge Dolby Vision, HDR10+ mais aussi Dolby Atmos. Cela représente à peu près tous les formats de pointe que nous connaissons aujourd'hui, pour vous délivrer des images nettes et une colorimétrie fantastique.

Pour tester la qualité 4K HDR, nous avons regardé quelques épisodes de la nouvelle saison de All or Nothing, qui suit les Maple Leafs de Toronto. Le contraste semblait exceptionnel sur notre téléviseur Hisense de 75 pouces, avec de bons niveaux de surbrillance et de noir, tout comme la saturation et la netteté des couleurs. Il est vrai qu'il a fallu quelques secondes pour atteindre la résolution maximale après le début du programme. Mais une fois atteinte, nous n’avons jamais perdu cette définition bluffante.

En fait, la seule partie ennuyeuse touche la lecture des extraits et bandes-annonces depuis l’écran d’accueil. Vous obtenez ici des vignettes en très basse résolution. Ce qui s’avère un peu déconcertant sur un streamer aussi premium que le 4K Max.

Pour tester les programmes en Dolby Vision, nous avons dû télécharger l'application Netflix - sans aucun problème. Le 4K Max l'a téléchargé extrêmement rapidement et l'a installé en quelques secondes seulement. Vous devez toujours vous connecter, ce qui peut prendre quelques secondes supplémentaires. Un temps réduit grâce au Wi-Fi plus rapide et à la mémoire additionnelle. Moins de 30 secondes plus tard, nous lancions The Witcher en 4K Dolby Vision et Atmos.

Si vous êtes plus hésitant sur le programme à regarder - ou que vous ne vous souvenez pas de son intitulé -, il faudra vous tourner vers Alexa et la fonction de recherche intégrée du stick Fire TV 4K Max.

Observez ce visage sympathique. Vous n'avez pas envie de regarder en boucle tous les films dans lesquels il apparait ? (Image credit: Marvel)

Vous recherchez un film avec Kurt Russell ? Il vous suffit de le demander. Alexa vous exposera tous les contenus inclus dans vos divers abonnements avec Russell au générique, ainsi que les films présents dans d'autres catalogues. Alexa vous indiquera toujours où regarder le programme listé, en priorisant vos abonnements avant les options de location plus onéreuses.

Les résultats de recherche sont triés en quelques rangées utiles, mais il n'y a aucune organisation au-delà de cette sélection limitée. La recherche liée à la filmographie de Kurt Russell commence par Les Chroniques de Noël, un film de 2018 dans lequel Russell joue le Père Noël, soit un choix pertinent. Mais l’entrée suivante est F9 (Fast & Furious 9) dans lequel Russell ne tient qu'un rôle mineur. Il s'agit certes d'un léger problème, mais c'est un exemple des résultats de recherche inconsistants du Fire TV 4K Max.

Faut-il acheter l'Amazon Fire TV Stick 4K Max ?

Achetez-le si...

Vous recherchez un streamer à l'épreuve du temps

Avec plus de mémoire et une antenne Wi-Fi 6, ainsi que la prise en charge de toutes les dernières normes AV, l'Amazon Fire TV Stick 4 Max est bien équipé pour l'avenir et devrait constituer un lecteur de streaming ultime, qui vous accompagnera aisément pendant les cinq prochaines années.

Vous regardez beaucoup de contenus Amazon Prime Video

Bien que l'Amazon Fire TV Stick 4K Max intègre un certain nombre de services de streaming, il a tendance à afficher les résultats d'Amazon Prime Video plus souvent que ceux de ses concurrents. C’est de bonne guerre.

Vous invoquez régulièrement Alexa

Si vous confiez à Alexa le soin de contrôler votre maison connectée, il est logique d'acheter un stick 4K Max. Avec Alexa intégré, vous pouvez vérifier votre porte d'entrée avec une simple requête et contrôler toutes les lumières et les thermostats depuis le confort de votre canapé.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes friand de cloud gaming

Nous avons été déçus de constater que la nouvelle connexion Wi-Fi 6 ne nous offrait pas une expérience cloud gaming sans latence, a contrario de la connexion Ethernet d’un PC. Il est possible que vous augmentiez vos chances en rapprochant le streamer du routeur Wi-Fi, mais nous comptons rarement sur la chance.

Les publicités vous dérangent

Lorsque vous payez un abonnement ainsi qu’un appareil conséquents, il est difficile d’accepter en plus des espaces sponsorisés et des publicités intrusives qui peuvent rendre déceptive votre expérience utilisateur. Si vous êtes sensible à la publicité comme nous, tout du moins.