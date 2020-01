Comment désactiver Siri sur vos iPhone et iPad ?

Si vous avez un iPhone ou un iPad, il est probable qu’à un moment donné, vous ayez activé Siri – peut-être par accident.

Bien que l’assistant virtuel d’Apple dispose de fonctionnalités pratiques et puisse faire beaucoup plus aujourd’hui que par le passé (en particulier avec l’inclusion des raccourcis Siri), tout le monde n’a pas forcément envie d’engager la conversation avec son smartphone ou sa tablette.

Vous n’êtes pas obligé de mettre les formes pour rompre définitivement avec Siri. Une méthode rapide et facile existe. Et promis, elle ne mettra pas à mal les sentiments de l’IA ! Voici comment désactiver Siri simplement sous iOS et comment le réactiver si vous vous sentez un peu seul.

Sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous dans le menu Réglages et cherchez l’option Siri & recherche. À partir de là, vous aurez une multitude de fonctionnalités pour personnaliser la façon dont vous interagissez quotidiennement avec Siri.

Vous avez la possibilité de désactiver totalement Siri via cette commande et éviter ainsi toutes sortes d’activations de l’assistant par accident. Si vous souhaitez empêcher Siri de se déclencher en appuyant sur les boutons latéraux ou sur le bouton d’accueil, c’est également ici qu’il faut le paramétrer. Enfin, éteindre Siri lorsque votre téléphone est verrouillé peut aussi s’avérer pratique.

Sachez que ces paramètres généraux s’appliqueront également sur votre Apple Watch connectée si vous disposez d’un tel appareil.

Sous ces réglages majeurs, vous trouverez d’autres options individuelles concernant Siri et ses interactions avec les différentes applications de votre appareil mobile. Si vous souhaitez maintenir Siri activé mais autoriser uniquement certaines applications à interagir avec, c’est l’endroit idéal pour le faire.

Crédit photo : TechRadar

Vous devrez désactiver les Suggestions de Siri pour chacune d’entre elles ou en les sélectionnant toutes en même temps (vous ne pouvez malheureusement pas le faire par lots). Cette opération peut vous occuper un certain temps si vous avez téléchargé et si vous utilisez beaucoup d’applications.

Vous voudrez aussi probablement désactiver Siri dans iCloud. Pour ce faire, ouvrez les paramètres, cliquez sur votre profil en haut de l’écran, puis sélectionnez iCloud. Trouvez Siri dans la liste et désactivez-le.

Si vous venez d’acquérir un nouvel appareil sous iOS et que vous ne souhaitez pas l’associer à Siri, il existe un moyen simple de ne pas l’activer pendant le processus de configuration initiale. Choisissez simplement Configurer Siri plus tard lorsque l’option apparaîtra et l’assistant ne vous dérangera plus.

Si vous utilisez une ancienne version d’iOS, rendez-vous simplement dans vos paramètres, sélectionnez Général, puis cherchez l’option Siri et désactivez-la. Le procédé est encore plus facile !

Si vous avez l’impression que votre téléphone est un peu silencieux sans votre fidèle acolyte, vous pouvez réactiver Siri en vous rendant dans les menus Siri et recherche ainsi qu’iCloud. Ou - si vous utilisez une version antérieure d’iOS - dans le menu Siri.

Si vous avez désactivé Siri pour certaines applications uniquement, vous pouvez simplement réactiver les Suggestions de Siri liées à cette application.