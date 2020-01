Comment utiliser l'écran partagé sur iPhone et iPad ?

Le mode multitâche est toujours utile, étant donné qu’il vous permet d’ouvrir deux onglets à la fois sur votre appareil, d'accéder à deux documents différents sur votre iPad Pro 11 ou à vos comptes Twitter et Facebook sur votre iPhone 11 Pro.

Cependant, si vous ne savez pas comment activer cet écran partagé, suivez notre guide pratique. Nous l'avons mis à jour pour mieux prendre en compte les modifications apportées par iPadOS, le nouveau système d’exploitation spécifique à l’iPad. Mais en pratique, il y a très peu de différences sur la façon d’activer le mode écran partagé entre un iPhone et un iPad.

Nous avons utilisé un iPad Pro 12.9 (2018) pour ce guide, mais les étapes fonctionnent aussi pour les iPhone – vous devez juste activer le mode multitâches en passant par les options « Réglages » > « Luminosité et affichage » > « Afficher » puis, choisir « Normale » ou « Agrandie » pour paramétrer la surface choisie de l'écran.

1. Trouvez votre seconde application

Pour diviser votre écran sur iOS, vous devez en fait commencer par trouver votre deuxième application et l'ouvrir. Maintenant, fermez-la - tout ce que vous aviez à faire était de l'ouvrir brièvement, pour qu'elle apparaisse dans votre barre d'outils en bas de l'écran.

2. Ouvrez votre application principale

Dans un second temps, ouvrez l'application principale qui occupera l'espace le plus important sur votre écran. Si vous ne voulez pas que les applications utilisées aient la même taille sur l'écran, choisissez celle qui prendra la majorité de l'écran comme application principale.

Ensuite, faites glisser votre doigt vers le haut pour faire apparaître la barre d'outils, comprenant vos applications épinglées ainsi que les plus récentes. Et voilà, vous allez retrouver votre seconde application lancée précédemment.

Votre application secondaire est déjà ouverte dans la barre d'outils (crédit photo : TechRadar)

3. Faites glisser la seconde application sur l'écran

Appuyez et maintenez enfoncée cette deuxième application, puis faites-la glisser hors de la barre d'outils. Elle devrait devenir une longue et fine icône rectangulaire lorsque vous la faites survoler sur la première application, comme illustré ci-dessous. Déplacez-la vers la gauche ou la droite de l'écran, quel que soit le côté sur lequel vous voulez qu'elle figure et relâchez-la pour l'ouvrir à cet endroit.

Si, lorsque vous saisissez et faites glisser la deuxième application, elle se trouve dans une deuxième case, cela signifie malheureusement qu'elle ne prend pas en charge le mode écran partagé. Pas de chance !

Image 1 sur 3 Déplacez votre application secondaire sur l'écran (crédit photo : TechRadar) Image 2 sur 3 Puis relâchez votre doigt (crédit photo : TechRadar) Image 3 sur 3 Gmail n'est pas compatible avec l'écran partagé (crédit photo : TechRadar)

Sur l’iPad, vous avez maintenant une application occupant la majeure partie de l’écran et une autre sur le côté – ce n’est peut-être pas ce que vous recherchez, mais vous pouvez réorganiser la division de l'écran de plusieurs façons.

1. Masquer et retirer la seconde application

Si vous voulez masquer cette deuxième application, vous pouvez simplement toucher la barre grise en haut et la faire glisser sur le côté de l'écran, ce qui entraînera sa disparition.

Ensuite, si vous souhaitez la ramener, vous pouvez facilement la faire glisser vers ce même côté et elle réapparaîtra.

2. Ouvrez le "vrai" mode écran partagé

La deuxième application se trouve désormais devant la première, mais vous pouvez vraiment diviser l'écran entre les deux apps si vous le souhaitez.

Appuyez et maintenez la barre grise en haut de la deuxième application et faites-la glisser vers le bas (ou vers le haut). Les deux apps vont se mélanger, mais quand vous relâchez l'écran, elles se tiendront côte à côte, sans coupure inesthétique. Répétez la même procédure et la deuxième application survolera à nouveau la principale, afin que vous puissiez la faire glisser facilement.

Image 1 sur 2 Déplacer les applications sur l'écran... (crédit photo : TechRadar) Image 2 sur 2 ... et celles-ci vont se retrouver côte à côte (crédit photo : TechRadar)

3. Choisissez le ratio parfait

Si vous voulez que la deuxième application soit plus grande, vous pouvez facilement faire glisser la barre de séparation jusqu'à la ligne médiane de l'écran ou même plus loin. Les applications ne peuvent être partagées qu'en 50/50 ou 25/75 donc vous ne pouvez pas faire de folie, mais c'est toujours utile pour garder un œil sur chacune d'entre elles.