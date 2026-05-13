Sony ouvre grand la porte à l’IA sur PlayStation, au nom de la créativité des studios

Le PDG de Sony, Hideaki Nishino, confirme son engagement en faveur de l’IA dans le développement des jeux PlayStation

Nishino veut utiliser l’IA pour améliorer le développement des jeux et « libérer la créativité de nos studios »

Cette déclaration intervient sur fond de controverse autour de l’impact de l’IA sur le marché du jeu vidéo, et de son utilisation dans le DLSS 5 de Nvidia

L’IA provoque déjà d’importantes tensions sur les marchés du PC et des consoles, avec des prix de la RAM en forte hausse et des pénuries. Désormais, les joueurs ont une raison supplémentaire de s’inquiéter de sa place dans le jeu vidéo.

Comme le rapporte VGC, le PDG de Sony, Hideaki Nishino, a récemment présenté une nouvelle stratégie qui prévoit l’utilisation de l’IA sur PlayStation afin d’améliorer la productivité dans le développement des jeux.

Cette annonce intervient alors que l’IA suscite déjà la controverse. Elle fait grimper les prix dans l’ensemble du secteur à cause d’une demande accrue en mémoire, mais aussi avec le DLSS 5 de Nvidia, prévu pour fin 2026, que beaucoup comparent à un filtre d’IA générative appliqué aux jeux.

L’arrivée du DLSS 5 apparaît déjà comme un signal inquiétant sur ce que pourrait devenir le développement des jeux. Et pourtant, cette technologie n’est même pas encore disponible. Même si elle restera optionnelle pour les joueurs, de nombreux développeurs soutiennent déjà cet outil et prévoient de l’utiliser dès sa sortie.

C’est précisément ce qui rend l’engagement de Nishino en faveur de l’IA préoccupant. Il a déclaré : « Chez PlayStation, notre objectif est toujours d’être le meilleur endroit où jouer et le meilleur endroit où publier. Nous voyons l’IA comme un outil puissant pour nous aider dans cette mission. »

(Image credit: Shutterstock / Rokas Tenys)

Cette dernière déclaration reprend, dans les faits, ce que Nvidia, ainsi que certains développeurs et éditeurs, ont déjà affirmé au sujet du DLSS 5. L’IA serait seulement utilisée comme un « outil », et non comme un élément central des jeux. Mais la situation n’est pas aussi simple.

Nishino a poursuivi : « La vision, la conception et l’impact émotionnel de nos jeux viendront toujours du talent de nos studios et de nos interprètes. L’IA est destinée à renforcer leurs capacités, pas à les remplacer. » Une manière de suggérer, une fois encore, que l’IA restera strictement cantonnée au développement des jeux.

« Nous pensons que l’IA libérera la créativité de nos studios, alimentera une plateforme plus personnalisée et améliorera l’expérience PlayStation, aussi bien pour les joueurs que pour les créateurs. »

Sur le papier, l’engagement de PlayStation à limiter l’usage de l’IA au développement des jeux, sans remplacer les artistes humains, n’a rien de forcément mauvais. Ce choix ne fera pas forcément l’unanimité pour autant. Mais ce qu’il pourrait finir par entraîner, à terme, soulève de vraies inquiétudes.

(Image credit: Nvidia / Capcom)

Avec le DLSS 5, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré aux joueurs qu’ils avaient « complètement tort » de considérer le DLSS 5 comme de l’IA générative dans les jeux. Selon lui, il s’agissait d’une « IA générative contrôlée par le contenu ». Ces termes ont toutefois été perçus comme des mots-valises destinés à empêcher les joueurs de voir le DLSS 5 pour ce qu’il est réellement, puisqu’il modifie clairement certains détails des personnages et des environnements, en s’éloignant des choix artistiques d’origine.

PlayStation n’a pas d’équivalent au DLSS 5, heureusement. Mais le simple fait que l’IA entre dans le développement des jeux de l’entreprise signifie que son usage pourrait s’étendre encore davantage, avec peut-être des éléments générés par IA qui finiraient par apparaître dans les jeux.

L’idée n’est pas si difficile à imaginer, puisque Activision utilise déjà activement l’IA dans ses jeux Call of Duty, ce qui n’a pas vraiment été bien accueilli par les joueurs. Le seul espoir restant, c’est que les réactions négatives des consommateurs poussent PlayStation et ses studios internes à rester prudents. Et si l’exemple du DLSS 5 peut servir de repère, le mouvement de contestation a déjà commencé sur des bases solides.