Une nouvelle PS5 Pro en approche, mais peu de changements à prévoir

Un nouveau modèle de PS5 Pro serait en préparation

Il ne proposerait apparemment aucun changement majeur

Il ne s’agirait pas de la première révision d’une console PlayStation, et cette évolution s’inscrirait dans la lignée des ajustements déjà opérés sur la PS5 originale

Un nouveau modèle de PlayStation 5 Pro pourrait bien être en route, mais il ne présenterait pas de différences significatives par rapport à la version actuelle.

C’est ce qu’avance le leaker matériel bien connu “billbil-kun”, sur le blog francophone Dealabs. Ce dernier affirme qu’une PS5 Pro portant le numéro de modèle CFI-7121 serait prévue pour le marché européen.

Le modèle CFI-7121 ne serait pas très différent de la version actuelle — identifiée en Europe sous la référence CFI-7021. Il proposerait toujours 2 To de stockage interne et conserverait un design globalement similaire. D’après les sources, les éventuelles modifications porteraient sur des aspects comme l’efficacité énergétique.

Ce ne serait pas la première fois que la PS5 fait l’objet d’une révision. Dès août 2021, le modèle de lancement avait été remplacé par une version intégrant un dissipateur thermique plus petit et une vis de base modifiée.

Un an plus tard, une autre version voyait le jour avec un nouveau dissipateur et un poids réduit.

Le futur modèle PS5 Pro s’inscrirait probablement dans cette continuité, avec des modifications mineures qui n’affecteraient pas concrètement l’utilisation de la console. Il pourrait s’agir d’optimisations concernant la ventilation, la réduction de certains matériaux ou d’autres ajustements de fabrication.