Ghost of Yōtei devrait demander à peu près le même temps de jeu que Ghost of Tsushima

Le directeur créatif du jeu, Jason Connell, a déclaré que les deux titres offrent "une expérience similaire" et qu’ils devraient prendre un temps équivalent "en termes d’engagement nécessaire"

Ghost of Tsushima demande environ 25 heures pour terminer l’histoire principale, ce qui laisse penser que Ghost of Yōtei proposera une durée de jeu comparable

Sucker Punch a confirmé que Ghost of Yōtei nécessitera sensiblement le même temps de jeu que Ghost of Tsushima.

C’est ce qu’a précisé Jason Connell, directeur créatif de Ghost of Yōtei, dans un entretien accordé à VGC (relayé par GamesRadar). Selon lui, les deux jeux sont similaires en longueur, en fonction du style de jeu de chacun, car le studio a choisi de conserver une ambition comparable à celle du premier opus.

"Nous avons conçu le jeu en gardant en tête des chiffres similaires en matière d’échelle et de portée à ceux du précédent. Et cela s’est avéré plutôt satisfaisant, car ces données formaient une bonne base de travail", a-t-il expliqué.

Il a également ajouté : "Que l’on se concentre uniquement sur l’histoire, que l’on prenne le temps d’explorer le monde dans son ensemble ou que l’on cherche à obtenir le trophée platine, l’expérience de Ghost of Yōtei est, selon nous, comparable à celle de Ghost of Tsushima en ce qui concerne l’investissement en temps."

D’après le site How Long to Beat, il faut en moyenne 25 heures pour finir l’histoire principale de Ghost of Tsushima, et jusqu’à 62 heures pour compléter intégralement le jeu, avec les quêtes secondaires et l’exploration.

Les dernières déclarations de Jason Connell laissent entendre que Ghost of Yōtei proposera une expérience de durée équivalente.

La sortie de Ghost of Yōtei est prévue pour le 2 octobre 2025, exclusivement sur PS5 et PS5 Pro.

Les précommandes sont déjà ouvertes, y compris pour le bundle PS5 dédié. Pour mettre la main sur la manette DualSense en édition spéciale Ghost of Yōtei, voici les points de vente à surveiller.