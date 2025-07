Mark Cerny, architecte principal de la PS5, a confirmé qu’une mise à jour majeure de la PS5 Pro sera déployée en 2026

Sony prévoit d’intégrer un nouvel algorithme de mise à l’échelle graphique avancé à la PS5 Pro dans le cadre du projet Amethyst, mené en collaboration avec AMD

Selon Cerny, cette mise à jour constituera un « remplacement direct » du PSSR actuel, apportant un gain de performances à la PS5 Pro

Sony prévoit de lancer une importante mise à jour pour la PlayStation 5 Pro en 2026, avec des performances en nette hausse à la clé.

Cette information a été partagée par Mark Cerny, architecte de la PS5, lors d’un entretien avec Tom’s Guide. Il a précisé que cette amélioration reposera sur un algorithme de mise à l’échelle graphique de nouvelle génération, développé pour la PS5 Pro dans le cadre du projet Amethyst, en partenariat avec AMD.

Cerny a présenté cette mise à jour comme un « remplacement direct du PSSR » (PlayStation Spectral Super Resolution), promettant des performances supérieures à celles de la technologie actuelle de mise à l’échelle, tout en restant facile à intégrer pour les développeurs de jeux dès sa sortie prévue l’année prochaine.

Il a également précisé que ce type d’amélioration aurait normalement nécessité plusieurs années de développement. Mais grâce à la collaboration étroite avec AMD, Sony est parvenu à mettre au point cet algorithme avancé dans les délais requis pour un lancement en 2026.

« Il ne s’agit pas d’une technologie propriétaire », a précisé Cerny. « L’objectif est véritablement de faire progresser l’industrie. Bien sûr, Sony souhaite exploiter ces technologies sur ses consoles, mais elles seront également mises à disposition de tous les clients d’AMD, sans restriction. »

Il a tenu à souligner que cette nouvelle version n’était pas une déclinaison allégée du FSR 4 d’AMD, que les deux entreprises souhaitent d’ailleurs adapter pour la PS5 Pro.

« Ce n’est pas une version allégée de l’algorithme », a-t-il insisté. « Il s’agit bien de la version complète de la technologie de super résolution, co-développée, qui sera déployée sur la PS5 Pro. »

L’architecte de la console a poursuivi en évoquant la collaboration approfondie entre Sony et AMD, expliquant qu’elle va aujourd’hui bien au-delà de ce qui avait été fait pour concevoir la PS5 ou la PS5 Pro.

Les deux entreprises s’enrichissent mutuellement de cette coopération. Sony a notamment aidé AMD à intégrer des scènes graphiquement complexes dans ses travaux de recherche, tandis qu’AMD a incité Sony à mettre en place une équipe dédiée à l’assurance qualité, chargée de valider chaque nouvelle version de l’algorithme d’upscaling.

« Mark nous rend meilleurs », a déclaré Jack Huynh, vice-président exécutif d’AMD et directeur général de la division Computing and Graphics. « On se pousse mutuellement à donner le meilleur. »

Le projet Amethyst, annoncé en décembre 2024, vise à développer des technologies d’apprentissage automatique pour divers appareils, tout en créant en parallèle « une série de réseaux neuronaux convolutionnels de haute qualité dédiés aux graphismes des jeux vidéo », afin de repousser les limites visuelles.

« Avec Amethyst, une nouvelle aventure a commencé. L’expertise des deux partenaires est désormais réunie autour de deux objectifs », déclarait Mark Cerny à l’époque.