Sony temporise sur la PS6, et la crise de la RAM fait planer une menace sur son prix comme sur sa sortie

Sony hésite à annoncer le prix ou la fenêtre de sortie de la PS6, car la date de lancement et le positionnement tarifaire restent indécis

Le PDG, Hiroki Totoki, affirme que les prévisions pour l’exercice fiscal 2027 suggèrent que le prix de la mémoire sera « très élevé »

Sony se retrouve désormais dans la même situation que Valve, qui n’a toujours pas annoncé de prix ni de date de lancement pour sa Steam Machine

Les hausses de prix du matériel PC et console sont plus fréquentes que jamais en raison de la crise de la RAM, qui perturbe fortement le marché. Sans surprise, certaines entreprises craignent donc de prendre des décisions trop précipitées.

Comme le rapporte VGC, Sony n’a toujours pas tranché concernant la PS6, que ce soit pour sa date de sortie ou son prix. La crise de la mémoire continue de peser lourdement, et l’entreprise suit ainsi les traces de Valve, qui réfléchit encore à la date de lancement et au prix de sa Steam Machine.

Cette situation arrive au même moment où Nintendo a annoncé une hausse de prix pour la Switch 2, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026. Elle illustre assez clairement l’état actuel des marchés PC et console, sans doute au plus bas depuis des décennies. D’autant que Sony a récemment augmenté les prix de ses modèles PS5.

Il n’est donc pas étonnant de voir Sony s’inquiéter de ses plans pour sa prochaine console, la PS6. Son PDG, Hiroki Totoki, a même clairement laissé entendre que les consommateurs ne devraient probablement pas s’attendre à de grandes annonces autour de la PS6 dans l’immédiat.

(Image credit: Shutterstock / Rokas Tenys)

« Nous n’avons pas encore décidé à quel moment nous lancerons la nouvelle console, ni à quels prix », a déclaré Totoki, soulignant l’incertitude qui pèse sur le marché. « Nous voulons donc vraiment observer et suivre la situation.

« Au vu des circonstances actuelles, le prix de la mémoire devrait également être très élevé lors de l’exercice fiscal 2027, car l’offre restera insuffisante. Dans cette hypothèse, nous devons donc réfléchir attentivement à ce que nous ferons. »

Pour ne rien arranger, les prix actuels de la PS5 et de la PS5 Pro sont déjà jugés trop élevés par les consommateurs. Cela signifie probablement que la PS6, qui devrait être une console bien plus puissante que la PS5, pourrait se situer dans la même gamme de prix, voire coûter encore plus cher.

Si la crise de la RAM est toujours bien présente à l’arrivée de 2027, Sony pourrait ne pas avoir d’autre choix que d’opter pour un prix impopulaire. Et cela risque de braquer les consommateurs, quoi qu’il arrive. C’est exactement pour cette raison que le lancement inévitable de la Steam Machine reste dans le flou. Valve ne veut pas agir dans la précipitation dans une période aussi incertaine, au risque de frustrer les consommateurs.

Les nouvelles de Sony et Valve finiront forcément par arriver, probablement plus tôt du côté de Valve. Mais les fans ne devraient pas être surpris si les deux machines de jeu finissent par être difficilement accessibles financièrement.