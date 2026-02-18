PS6 repoussée, Switch 2 plus chère ? La pénurie qui menace la prochaine génération

La récente pénurie de RAM pourrait contraindre Sony et Nintendo à revoir en profondeur leurs projets de consoles

Selon certaines informations, Sony envisagerait de repousser la PlayStation à 2028, voire jusqu’à 2029

Nintendo envisagerait de relever le prix de la Switch 2

La hausse du coût de la RAM laisse penser que Sony pourrait être contraint de retarder la PlayStation 6 et de la lancer bien plus tard que prévu, tandis que la Nintendo Switch 2 pourrait devenir plus chère.

C’est ce qu’indique Bloomberg, qui rapporte que les récentes pénuries de mémoire, alimentées par la popularité croissante de l’IA générative, pourraient obliger Sony et Nintendo à procéder à des changements majeurs.

Le média précise que des sources anonymes proches du dossier affirment que Sony envisagerait de reporter la PS6 à 2028, voire jusqu’à 2029, ce qui aurait été qualifié de « bouleversement majeur » pour les plans de l’entreprise.

Cela signifierait que la PS6 arriverait neuf ans après le lancement de la PS5, ce qui constituerait l’intervalle le plus long entre deux générations de consoles dans l’histoire de PlayStation.

De son côté, Nintendo envisagerait d’augmenter le prix de sa console Switch 2, actuellement annoncée à 450 dollars, dès cette année, sans qu’il soit précisé de combien (à confirmer en France).

Le mois dernier, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a évoqué la hausse des prix de la RAM et confirmé que l’entreprise surveillait attentivement la situation.

À ce moment-là, Shuntaro Furukawa indiquait que la situation ne devrait pas encore affecter l’entreprise malgré les inquiétudes, précisant que Nintendo s’approvisionne auprès de ses fournisseurs « en fonction de ses plans d’activité à moyen et long terme, mais que le marché actuel de la mémoire est très volatil ».

« Il n’y a pas d’impact immédiat sur les résultats, mais c’est un élément qui doit être surveillé de près », a déclaré le président.

Shuntaro Furukawa a également refusé de commenter un éventuel impact sur le prix de la Nintendo Switch 2, qualifiant cette hypothèse de « spéculative ».