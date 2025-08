La PlayStation 6 pourrait ne pas bousculer les codes

Le YouTubeur Moore’s Law Is Dead a dévoilé des spécifications potentielles de la PS6

La console pourrait embarquer un GPU RDNA 5 et dépasser les performances de la PS5 Pro

La sortie serait prévue entre fin 2027 et début 2028

Une nouvelle série de fuites concernant la PlayStation 6 a émergé, cette fois-ci en provenance du YouTubeur et informateur Moore’s Law Is Dead.

Comme le rapporte Wccftech, MLID a partagé le contenu d’une présentation d’AMD datant de 2023, qui contiendrait un aperçu des caractéristiques techniques de la future PlayStation 6 (nom de code Orion).

À en croire les spécifications divulguées, la PlayStation 6 miserait davantage sur l’optimisation que sur la révolution. Elle viserait une consommation énergétique plus faible que celle de la PS5 standard, et bien qu’elle serait dotée d’un nombre inférieur d’unités de calcul par rapport à la PS5 Pro, ses performances pourraient être supérieures grâce à une fréquence plus élevée.

La console intégrerait également l’architecture RDNA 5 de nouvelle génération développée par AMD. En théorie, cette évolution offrirait des performances accrues par rapport à la PS5 Pro. La présentation mentionne aussi une bande passante globale plus importante, rendue possible par l’adoption de mémoire GDDR7. Celle de la PS6 pourrait ainsi atteindre entre 640 et 768 Go/s, contre 576 Go/s pour la PS5 Pro.

Avec ces éléments en tête, la PlayStation 6 offrirait, selon les documents partagés, des performances globalement équivalentes à celles d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080. La rétrocompatibilité avec les jeux PS5 et PS4 serait conservée, et le prix envisagé tournerait autour de 499 dollars. Sa commercialisation serait prévue entre la fin de l’année 2027 et le début de l’année 2028.

Dans l’ensemble, bien que les spécifications divulguées ne laissent pas présager un bond technologique majeur face à la PS5 Pro, la PlayStation 6 s’annoncerait comme une amélioration solide, plus économe en énergie. Le fait qu’elle puisse coûter environ 200 dollars de moins que la PS5 Pro pourrait également séduire de nombreux acheteurs.

La PS6 semblerait suivre une trajectoire similaire à celle de la prochaine console Xbox, dont Moore’s Law Is Dead a aussi révélé certaines caractéristiques. À la différence près que Microsoft viserait des performances graphiques bien plus élevées, avec un objectif ambitieux de 120 images par seconde en 4K.

Comme toujours, ces fuites sont à prendre avec prudence. À ce stade précoce, ces spécifications doivent être considérées comme des objectifs estimés, et non comme des confirmations définitives des composants ou des performances attendues.