Les prix de la RAM explosent chez Samsung, et ce n’est que le début

Les prix de la DRAM et des SSD Samsung ont doublé en Corée du Sud depuis novembre 2025

Samsung concentrerait actuellement ses efforts de production sur la mémoire destinée aux entreprises spécialisées dans l’IA

Selon un analyste, la mémoire pourrait représenter 30 % du coût total de fabrication d’un produit

Le marché du hardware PC traverse probablement sa pire période depuis des années, en raison de la crise persistante de la mémoire, entraînant une hausse généralisée des prix – et une situation particulièrement alarmante du côté d’un fabricant très populaire ne fait que renforcer les inquiétudes.

Ce fabricant, c’est Samsung. D’après TheElec, les prix de ses modules DRAM et de ses SSD ont doublé, voire « triplé par moments » en seulement deux mois en Corée du Sud.

Cette flambée s’expliquerait par la priorité donnée par Samsung à la production de mémoire pour les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, ce qui crée une pénurie pour le grand public. Une stratégie qui rappelle celle de Micron, également tournée vers l’IA.

Par exemple, une barrette de RAM DDR5 vendue 100 000 wons (environ 69 dollars) en novembre, se vend actuellement 400 000 wons, soit environ 278 dollars. Cela représente une hausse de 300 % pour seulement 16 Go de mémoire.

Les distributeurs achètent aussi RAM et SSD à des prix plus élevés, ce qui impacte directement les tarifs appliqués aux consommateurs. Et même si ce rapport se concentre sur la situation en Corée du Sud (siège de Samsung), rien ne laisse penser que les autres régions seront épargnées.

Un analyste de Counterpoint Research, MS Hwang, estime que la mémoire pourrait représenter à elle seule 30 % du coût total de fabrication d’un produit, selon des propos rapportés par TweakTown.

Si cette estimation se confirme, tous les équipements intégrant de la mémoire pourraient voir leur prix grimper fortement. Dans un contexte où les fabricants misent de plus en plus sur l’IA, les perspectives pour les consommateurs en 2026 et au-delà s’annoncent peu encourageantes.

Que la bulle de l’IA explose, et vite

Impossible de nier les avantages de l’IA pour le hardware PC, notamment pour les joueurs, avec les améliorations de performance et de rendu graphique via le DLSS de Nvidia. Mais l’IA semble aujourd’hui faire plus de mal que de bien aux consommateurs, et nombreux sont ceux à espérer un retournement de tendance.

Les hausses de prix atteignent des sommets, aussi bien sur la RAM que sur les SSD. Chez Best Buy, les modèles 2 To affichent des tarifs bien au-dessus des standards habituels. Un exemple frappant : le SSD Samsung 990 Pro 2 To est proposé à 290 €, soit le prix habituellement constaté pour une version 4 To.

L’IA semble désormais prendre le contrôle du marché du hardware et de son évolution. Et plus cette situation dure, plus elle risque de se banaliser, jusqu’à ce que les prix élevés deviennent la norme – sans retour possible.