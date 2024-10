Fujifilm envisage un compact vertical : un concept déroutant

Les rumeurs selon lesquelles Fujifilm préparerait un appareil photo complètement inédit, équipé d'un nouveau type de capteur pour 2025, font beaucoup parler. Les détails sont encore très flous, et les premières spéculations reposent sur ce qui semble être le plus logique dans la gamme actuelle de Fujifilm. On parle notamment d'un compact numérique avec un capteur de 1 pouce.

Cette hypothèse placerait cet appareil face à des modèles tels que le Sony RX100 VII, l'un des compacts premium les plus appréciés. Cependant, un développement surprenant suggère que ce nouveau capteur pourrait être vertical, contrairement à la position horizontale de quasiment tous les appareils numériques.

L'idée serait donc de tenir l'appareil horizontalement – la manière la plus intuitive de le tenir – mais de capturer des photos et vidéos au format vertical, à l'image de ce que l'on fait naturellement avec un smartphone. En termes analogiques, cela rappelle le demi-format, comme avec le récent Pentax 17 qui utilise des pellicules 35mm mais capture deux images verticales de demi-taille sur chaque cadre du film.

La différence ici est que l’appareil de Fujifilm serait numérique et non pas analogique. Alors, est-ce qu'un appareil numérique au format demi-cadre serait une bonne idée ou juste un gadget ?

Le Pentax 17 est un appareil photo analogique à demi-trame très répandu qui prend des photos au format vertical lorsqu'il est tenu horizontalement, comme ci-dessus. (Image credit: Future | Tim Coleman)

L'appareil photo numérique compact « demi-format » est-il un gadget ?

Si quelqu'un peut réussir à rendre ce concept de capteur vertical viable pour un compact numérique, probablement destiné aux créateurs de contenu, c’est bien Fujifilm. Fujifilm est une marque tendance – son X100VI fait partie des appareils les plus prisés ces dernières années. La photographie analogique connaît aussi un retour en force, avec le succès du demi-format Pentax 17 cette année. Mélanger ces deux concepts : un compact numérique rétro qui permet des photos et vidéos verticales adaptées aux réseaux sociaux – cela a tout pour marcher.

Convaincant ? Oui et non. Si la rumeur s’avère vraie, d’un côté, un compact numérique "demi-format" semble facile à vendre en 2024, surtout avec le design rétro de Fujifilm. Mais qu'en serait-il en pratique pour capturer des photos et vidéos avec cet appareil ?

Soyons clairs : on peut simplement tourner un appareil photo classique de 90 degrés pour photographier en vertical et modifier les clips vidéo en les tournant via un logiciel. Ou alors on peut rogner la vidéo horizontale pour en faire une verticale, au prix d'une perte de résolution. Ces manipulations sont fastidieuses, alors qu'un appareil optimisé pour la capture verticale a beaucoup plus de sens en 2024 et au-delà.

La plupart des gens regardent du contenu photo et vidéo en format vertical sur leur téléphone, alors pourquoi ne pas simplifier la capture dans ce format ? Certes, le demi-format peut paraître contre-intuitif au début. Mais on bénéficierait de la pleine résolution du capteur pour les vidéos verticales, au lieu de rogner dans la qualité, tout en gagnant du temps sur l’édition. En étant un appareil dédié, il offrirait aussi une meilleure expérience utilisateur que celle d’un smartphone.

Le demi-format est encore plus pertinent en photographie analogique, où les images sont définitivement exposées sur la pellicule. Par exemple, il est intéressant de penser en termes de paires d’images, un exercice créatif supplémentaire, et on double aussi le nombre de prises de vue par pellicule. Cette logique pratique se perd un peu avec le numérique et des cartes mémoire capables de contenir des milliers de photos. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui espèrent que Fujifilm suive l’exemple de Pentax en développant un appareil analogique, d’autant plus que Fujifilm est l’un des principaux producteurs de pellicules photographiques.

Il est facile d’imaginer qu’un compact numérique demi-format trouverait son public, tout en étant critiqué par d’autres. Ce qui est certain, c’est que si cette rumeur se confirme, elle suscitera des débats et offrira aux créateurs une expérience de prise de vue unique à appréhender.