Windows 11 : la mise à jour 24H2 devrait arriver en septembre et apporter des changements considérables

La prochaine grande mise à jour de Microsoft pour 2024 sera Windows 11 24H2, nous l'avons encore entendu dire, mais ce sera une grosse fournée de multiples fonctionnalités - plus des changements fondamentaux - qui devraient arriver en septembre.

C'est la dernière information venant de Zac Bowden de Windows Central, une source généralement fiable pour tout ce qui concerne Windows.

Bowden a déjà affirmé que Microsoft va maintenir Windows 11 et proposer une mise à jour 24H2 plus tard cette année - plutôt que de lancer Windows 12, ou quelle que soit la nouvelle version du système d'exploitation - donc cette idée n'est pas nouvelle.

Il est également pleinement attendu que la mise à jour se concentre fortement sur les expériences IA de nouvelle génération (pour ces PC IA dont Microsoft ne cesse de parler), et Bowden nous informe que la mise à jour 2024 sera bien plus conséquente que la 23H2 (qui était plutôt mineure, donc encore une fois, pas de surprise).

Cependant, selon Bowden, 24H2 représentera un changement de direction vraiment important, et sera construite sur une nouvelle version de la plateforme Windows qui apportera diverses mises à jour de performances et de sécurité ainsi qu'une multitude de nouvelles fonctionnalités.

Quelles nouvelles fonctionnalités ? Étant donné l'accent mis sur l'IA, il y aura évidemment des améliorations pour Copilot. On nous dit que l'assistant de bureau améliorera l'interface Windows et trouvera des moyens d'augmenter la productivité en termes d'applications, de recherche et plus encore.

Bowden n'entre pas dans les détails spécifiques qui n'ont pas déjà été mentionnés, mais en bref, Copilot vous aidera à faire plus de choses de manière plus rapide et plus pratique sous Windows, ainsi que toutes les compétences existantes de type Bing Chat que l'IA possède.

L'informateur développe un point, cependant : Microsoft prévoit une fonctionnalité d'historique/chronologie pour Copilot qui permettra aux utilisateurs de localiser n'importe quel fichier, image, application, en gros tout ce qui a été précédemment ouvert sur leur PC, en utilisant l'IA. Une super-recherche basée sur l'historique, en d'autres termes, qui vous permettra probablement de faire des choses comme demander "ce fichier où j'ai écrit sur les nouvelles cartes graphiques RTX Super de Nvidia" ou des requêtes similaires en langage naturel plutôt que des recherches traditionnelles. (Nous avons déjà entendu des rumeurs dans ce sens).

Nous avons déjà vu d'autres fonctionnalités à venir dans les versions de test de Windows 11, comme la nouvelle capacité d'"économiseur d'énergie" et les dispositions Snap alimentées par l'IA, pour n'en citer que quelques-unes.

Tout ce que vous voyez en test dans les premiers canaux sera probablement pour 24H2, et d'autres ajouts sont également prévus. Par exemple, des améliorations de Phone Link sont en route, y compris la possibilité d'utiliser votre smartphone comme une webcam de fortune pour le PC (assez astucieux).

(Image credit: Microsoft)

Analyse : Les rebondissements possibles de l'histoire

Certains croient encore que ce sera Windows 12, ou une nouvelle version de Windows de nouvelle génération (Windows IA ?) plutôt qu'une simple mise à jour 24H2 pour Windows 11. Cela aurait du sens à bien des égards, étant donné qu'il s'agit d'un Windows construit sur une toute nouvelle plateforme (nommée Germanium) et c'est un grand changement qui arrive en parallèle avec ces PC IA dont on entend parler.

Bowden pense qu'un changement complet de nom est peu probable, cependant, et maintient que cela restera la mise à jour 24H2 même si cela entraîne des changements importants.

Une raison pour laquelle Microsoft pourrait ne pas vouloir de Windows 12 est que cela fragmenterait la base d'utilisateurs en Windows 10, 11 et 12, ce qui pourrait être déroutant pour les utilisateurs, et pénible pour Microsoft en termes de développement et de patchs. Rappelez-vous, Windows 10 n'est plus mort, et Microsoft a récemment inversé la décision de geler les nouvelles fonctionnalités destinées à l'ancien système d'exploitation, et envoie désormais de nouvelles fonctionnalités – y compris, et c'est le plus important, Copilot.

Tout cela n'est que spéculation, et même Microsoft lui-même n'a peut-être pas pris la décision finale quant à savoir si ce sera une autre mise à jour pour Windows 11, ou un tout nouveau Windows de nouvelle génération.

Bowden expose le calendrier de développement et comme mentionné, la sortie prévue pour la mise à jour théorique 24H2 est actuellement en septembre (bien que cela puisse être plus tard dans l'année).

Il y a cependant un léger rebondissement : la plateforme sur laquelle elle est construite, Germanium, sera apparemment prête en avril, après quoi le travail sur la finalisation de la Mise à Jour Windows 11 2024 commencera. Il est possible que de nouveaux PC IA avec 24H2 à bord apparaissent dès juillet, mais la mise à niveau ne sera pas disponible pour les installations Windows 11 existantes avant septembre au plus tôt.