Microsoft dévoile de nouveaux modèles de Xbox, dont une Xbox Series X blanche

Le Xbox Games Showcase de cette année a livré une multitude de nouvelles sur la Xbox, notamment l'annonce de nouveaux modèles de la Xbox Series X et de la Xbox Series S.

Cela inclut une nouvelle Xbox Series X blanche, qui a fait l'objet d'une fuite en début d'année grâce à des images à faible résolution qui semblaient avoir été prises sur une chaîne de production. Contrairement à la Xbox Series S originale, l'édition blanche est une console exclusivement numérique, donc dépourvue de lecteur de disque. Elle offre un espace de stockage de 1 To et coûtera 499,99 €, soit 50 € de moins que le modèle actuel.

Il y avait également une Xbox Series X de 2 To dans une nouvelle couleur Galaxy Black Special Edition. Ce modèle présente un design unique avec un effet galaxie moucheté de vert et une manette sans fil Xbox assortie. Elle offre 2 To d'espace de stockage et sera disponible en quantités limitées au prix de 649,99 €.

Enfin, nous avons vu un nouveau modèle blanc de Xbox Series S de 1 To. Il semble que ce modèle blanc remplacera entièrement le modèle noir 1 To de la Xbox Series X, qui ne sera disponible que « jusqu'à épuisement des stocks », comme l'indique un récent article de Xbox Wire. La Xbox Series S blanche de 1 To coûtera 349,99 €.

Tous les modèles devraient arriver dans le courant de l'année, et les précommandes ainsi que les nouveaux prix régionaux devraient être dévoilés prochainement.

