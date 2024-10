Apple s'apprête à lancer son iPhone pliable

On entend parler d’un iPhone pliable depuis plusieurs années, et les dates de lancement supposées ont été repoussées à maintes reprises. Les dernières fuites laissent entendre que cet iPhone pliable ne verrait le jour qu’à la fin 2026, voire en 2027. Cependant, une nouvelle fuite suggère qu’il pourrait arriver dès 2025.

Ces informations viennent du site taïwanais United Daily News (via @Jukanlosreve), qui affirme qu’Apple a accéléré le développement de son iPhone pliable. La marque serait en contact régulier avec des fabricants taïwanais pour préparer des composants clés, comme les charnières, afin qu’ils soient prêts pour une production de masse d’ici la fin de cette année.

Cela signifierait donc que l’iPhone pliable pourrait être lancé dès l’an prochain. Bien que la date exacte ne soit pas précisée, on peut raisonnablement penser qu’un lancement en septembre, en même temps que l’iPhone 17, est envisageable.

Un intérêt et une concurrence toujours plus grands

Mais pourquoi Apple accélérerait-il le lancement ? Selon United Daily News, la raison en est simple : des marques comme Samsung et Huawei sortent régulièrement des téléphones pliables, et cette catégorie de produits devient de plus en plus populaire.

Maintenant que l’appétit pour ces appareils est bien présent, le moment pourrait être propice pour qu’Apple en propose un. De nombreux problèmes rencontrés sur les premiers modèles de téléphones pliables ont été résolus sur les versions récentes, comme le Samsung Galaxy Z Fold 6, bien que des soucis mineurs comme les plis sur l’écran persistent.

Cela dit, il est préférable de rester prudent face à cette rumeur, car la majorité des fuites précédentes suggèrent un lancement plus tardif pour l’iPhone pliable. Toutefois, United Daily News semble s’appuyer sur des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement, ce qui pourrait bien indiquer que la production s’accélère effectivement.

Si cela se confirme, Apple pourrait dévoiler deux modèles totalement nouveaux en septembre, avec à la fois l’iPhone pliable et l’iPhone 17 Air, déjà évoqué dans des fuites récentes.