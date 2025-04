iPhone 17 Pro : un rendu plus fidèle montre un design entièrement monochrome

Jusqu’à présent, la plupart des rendus de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max montraient un design bicolore, avec un nouveau bloc photo de grande taille dans une teinte, et le reste de l’arrière dans une autre. Mais un nouveau rendu dévoile les deux éléments dans une même couleur.

L’image visible ci-dessous a été partagée par @kdctweets (relayée par Phone Arena). Il convient de rester prudent, car cette source n’a pas encore fait ses preuves en matière de fuites. Par ailleurs, rien ne permet de dire si cette image repose sur de nouvelles informations ou s’il s’agit simplement d’une interprétation personnelle de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone 17 Pro.

Elle reste notable malgré tout, car Mark Gurman – observateur d’Apple reconnu pour la fiabilité de ses informations – a récemment affirmé que la série iPhone 17 Pro ne proposerait pas de design bicolore. Cette image pourrait donc refléter plus fidèlement le futur design de l’iPhone 17 Pro que les précédents rendus.

You may like