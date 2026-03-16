iPhone Fold : Apple pourrait enfin avoir vaincu la pliure des écrans pliables

De nouvelles rumeurs concernant l’iPhone Fold ont émergé

Les écrans seraient sur le point d’entrer en production de masse

Un pli très discret est attendu

Tous les éléments disponibles à ce stade pointent vers un lancement en 2026 pour le très attendu iPhone Fold. De nouvelles fuites apparues ces derniers jours auraient d’ailleurs révélé deux informations cruciales concernant ce smartphone Apple.

Premièrement, le leaker bien connu Instant Digital affirme que les écrans pliables fabriqués par Samsung pour l’iPhone seraient sur le point d’entrer en phase de production de masse. Un signal fort qui laisse généralement présager un lancement dans les mois à venir.

Deuxièmement, un autre informateur expérimenté, Fixed Focus Digital, indique que le pli de l’iPhone pliable serait plus plat et moins visible que celui de nombreux modèles pliables actuellement disponibles sur le marché.

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Selon cette source (via Google Translate), « du point de vue de l’industrie », « le premier écran pliable de l’iPhone pourrait présenter une planéité supérieure à celle de nombreux modèles d’écrans pliables produits localement et actuellement disponibles ».

La question du pli

Samsung en est désormais à son septième Galaxy Z Fold. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

D’après de précédentes fuites, Apple accorderait une attention particulière à la discrétion du pli sur l’iPhone Fold. Ce souci du détail pourrait d’ailleurs expliquer en partie pourquoi la marque a mis autant de temps à se lancer dans cette catégorie.

Dans cette optique, il serait raisonnable d’attendre un pli presque totalement imperceptible sur l’iPhone pliable. Parallèlement, l’Oppo Find N6 pliable doit être lancé dans les prochains jours et promet lui aussi un pli quasiment invisible.

En début de semaine, un rapport du média sud-coréen The Bell (relayé par 9to5Mac) indiquait que l’iPhone pliable serait équipé de 12 Go de RAM et proposerait 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Le prix de départ pour la version 256 Go serait estimé à 1 999 dollars aux États-Unis (soit environ 1 750 euros, même si les tarifs pratiqués en France sont généralement plus élevés).

Le lancement de l’iPhone pliable est attendu en septembre, aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max. L’arrivée du tout premier smartphone pliable d’Apple constituerait un symbole fort pour célébrer le cinquantième anniversaire de l’entreprise.