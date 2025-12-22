iPhone pliable : ce minuscule défaut qui bloque toute la production

Nous ne savons pas encore exactement à quoi ressemblera l'iPhone pliable.

L’iPhone pliable sans pliure d’Apple est encore en développement

Un leaker réputé évoque des « défis techniques » persistants

Le lancement serait prévu pour courant 2026

Tous les indicateurs laissent penser que le tout premier iPhone pliable devrait voir le jour l’an prochain. Mais selon une nouvelle rumeur, Apple ferait encore face à des difficultés techniques dans sa tentative d’éliminer toute trace de pli visible sur l’écran de l’appareil.

L’information provient du célèbre leaker Digital Chat Station (via Wccftech), qui indique – via Google Traduction – que des « défis techniques » subsistent pour Apple dans le développement d’un écran pliant parfaitement plat une fois déplié.

Les smartphones pliables actuels, comme le tout récent Samsung Galaxy Z TriFold, présentent encore de légères marques de pli au niveau de la charnière. Ce n’est pas un défaut majeur, mais cela nuit légèrement à l’esthétique de l’appareil.

La plupart des fuites précédentes concernant l’iPhone pliable laissaient entendre que les ingénieurs d’Apple tenaient absolument à proposer un appareil totalement exempt de pliures visibles. Or, au vu des dernières informations, cet objectif n’aurait pas encore été atteint.

Toujours en phase d’expérimentation

Le nouveau Samsung tri-fold – toujours avec des plis (Image credit: Samsung)

Le même informateur complète ces révélations en précisant qu’Apple testerait actuellement différents types de verre flexible ultra-fin (UFG), et que l’iPhone pliable devrait faire ses débuts en septembre.

L’année prochaine pourrait donc être particulièrement chargée pour Apple, avec une refonte importante du calendrier habituel de lancement des iPhone. L’iPhone 18 Pro pourrait sortir en septembre comme prévu, tandis que le lancement de l’iPhone 18 standard serait reporté à mars 2027.

L’ajout d’un iPhone pliable viendrait ainsi ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire des smartphones Apple. Certaines rumeurs évoquent aussi la présence d’une caméra sous l’écran, ce qui permettrait de se passer d’encoche ou de poinçon.

Aucune indication précise n’a encore émergé quant au nom du produit final : « iPhone Fold » semble être une hypothèse logique, bien qu’un peu trop classique pour Apple. Les paris restent ouverts.