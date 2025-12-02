Samsung dévoile le Galaxy Z Trifold, un smartphone pliable qui porte bien son nom

Toutes les rumeurs étaient fondées : le Samsung Galaxy Z Trifold, probablement le smartphone le plus attendu et commenté (à part l’Apple iFold), existe bel et bien et sort dès ce mois-ci. Mais comme souvent, tout se joue dans les détails.

Samsung a annoncé lundi soir (1er décembre 2025) le lancement de son tout premier smartphone à trois volets dès ce mois-ci en Corée du Sud (le 12 décembre). Il arrivera ensuite aux États-Unis au premier trimestre 2026. Aucune information pour l’instant concernant une sortie en France.

D’après la fiche technique détaillée dévoilée par Samsung, l’appareil s’annonce aussi spectaculaire qu’avant-gardiste. Une fois déplié, il offre un écran Dynamic AMOLED QXGA+ de 10 pouces, ultra-fin (3,9 mm), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 600 nits. Il est même plus fin une fois ouvert que le Galaxy Z Fold 7 (4,2 mm) ou que le Galaxy S25 Edge (5,8 mm).

Une fois plié, le Galaxy Z Trifold devient un smartphone un peu plus épais (12,9 mm), doté d’un écran Dynamic AMOLED FHD+ de 6,5 pouces.

Beaucoup de nouvelles technologies

Dans l’ensemble, l’appareil ressemble à un exploit d’ingénierie, avec deux types de charnières distinctes – l’une d’elles devant être plus large pour permettre le repli du troisième panneau sur les deux autres. Selon Samsung, les charnières en titane à double rail fonctionnent en synergie. Il est légitime de se demander si l’ouverture d’un panneau impose mécaniquement l’ouverture des autres, rendant peu probable un affichage partiel sur deux tiers de l’écran. Il serait donc possible d’utiliser soit l’écran externe de 6,5 pouces, soit l’intégralité des 10 pouces.

Le cadre en aluminium renforcé Armor Aluminum est conçu pour éviter que les différentes parties de l’écran ne se touchent, limitant ainsi l’usure et les dommages. Une « surcouche renforcée » vient également protéger l’écran flexible.

Système à triple caméra pour le tri-fold

À l’extérieur, on retrouve un écran de couverture, encadré par des panneaux en polymère renforcé de fibres et dotés d’un dos en céramique. Sur la partie gauche, un imposant bloc photo accueille trois capteurs : un module principal grand-angle de 200 MP, un ultra-grand-angle de 12 MP (champ de vision de 120°) et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x.

Un capteur selfie de 10 MP est présent sur l’écran externe, ainsi qu’un autre du même type intégré à l’écran flexible de 10 pouces. Il s’agit globalement du même ensemble photo que celui du Galaxy Z Fold 7, bien que les caractéristiques précises des capteurs ne soient pas encore connues.

Encore plus que l’écran de 8 pouces du Galaxy Z Fold 7, cette dalle de 10 pouces semble avoir été pensée pour un usage professionnel. Samsung met en avant la compatibilité avec DeX et les fonctions multitâches. Le système permettrait de gérer jusqu’à quatre espaces de travail contenant chacun cinq applications. Une autre utilisation envisagée : exploiter l’écran comme trois smartphones de 6,5 pouces connectés entre eux, avec une fluidité permettant de glisser du contenu d’une application à l’autre.

Naturellement, l’écran pourra aussi faire office de mini-cinéma de poche pour les plateformes comme Netflix ou YouTube. Seul regret possible : l’absence de support intégré.

Le Galaxy Z Trifold semble également paré pour tenir la distance lors d’un film du MCU ou d’un long événement en streaming, grâce à une batterie de 5 600 mAh répartie sur les trois sections.

Le jeu sur grand écran devrait aussi figurer parmi les usages phares. L’appareil embarque la plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile for Galaxy. Ce SoC gravé en 3 nm serait légèrement overclocké pour s’adapter à ce format inédit. Il est épaulé par 16 Go de RAM et, en version de base, 512 Go de stockage. Une version 1 To est également prévue.

Le prix reste encore inconnu. La plupart des rumeurs évoquent une fourchette allant de 3 000 à 3 500 euros, ce qui paraît cohérent sachant que le Galaxy Z Fold 7 débute à 2 099 euros.

Une surprise Samsung

Il est rare que Samsung révèle autant d’informations avec aussi peu de mise en scène. Cela s’explique peut-être par le fait que le Galaxy Z Trifold ne sortira pas tout de suite en France, Samsung préférant visiblement utiliser son marché domestique comme terrain d’expérimentation pour ce nouveau format.

L’annonce soulève néanmoins une question : comment ce lancement va-t-il s’intégrer dans le calendrier prévu pour la gamme Galaxy S26, attendue pour fin janvier ou début février 2026 ? Le lancement officiel du Z Trifold pourrait coïncider avec la présentation de cette nouvelle gamme.

Étrangement, ce modèle à triple volet semble isolé des futurs Z Fold 8 et Z Flip 8, dont la sortie est attendue pour la mi-2026.

La suite ne devrait plus tarder. D’ici là, beaucoup attendent avec impatience de savoir quand le Galaxy Z Trifold sera disponible à l’essai… et combien il faudra débourser pour l’adopter.