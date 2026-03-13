Apple fête ses 50 ans… et tout le monde attend une annonce historique

Tim Cook signe une lettre pour célébrer les 50 ans d’Apple

Apple a annoncé des projets de célébration

Les détails restent pour l’instant très limités

Apple s’apprête à célébrer 50 ans d’innovation. L’entreprise est restée discrète sur la manière dont elle compte marquer ce demi-siècle, mais elle et son PDG de longue date, Tim Cook, commencent désormais à en dire un peu plus sur les projets, sur la manière dont Apple considère ces 50 dernières années, et sur ce qui vient ensuite.

« Apple a été fondée sur l’idée simple que la technologie devait être personnelle, et cette conviction — radicale à l’époque — a tout changé », écrit Cook dans une lettre publiée sur Apple.com pour marquer l’occasion (la date officielle est le 1er avril).

Dans cette lettre, Cook attribue aux clients d’Apple le rôle d’avoir façonné l’histoire de l’entreprise : « Entre vos mains, les outils que nous créons ont amélioré des vies, et parfois même les ont sauvées. Et c’est cela qui nous inspire — non pas ce que la technologie peut accomplir seule, mais tout ce que vous pouvez accomplir avec elle. »

Si Cook et Apple hésitent souvent à regarder en arrière, l’entreprise a finalement dévoilé dans un communiqué un plan très sommaire pour célébrer les 50 ans d’Apple :

« Dans les semaines à venir, Apple et sa communauté mondiale célébreront le 50e anniversaire de l’entreprise, en reconnaissant la créativité, l’innovation et l’impact que les personnes du monde entier ont rendus possibles grâce à la technologie Apple. »

Ce que cela signifie concrètement reste toutefois sujet à interprétation. Il est probable qu’Apple prévoie des décorations et des présentations spéciales en magasin pour célébrer son histoire. Une demande a été adressée à Apple pour savoir si Cook organiserait un événement à Apple Park pour les employés. Une mise à jour interviendra en cas de réponse.

Les cofondateurs d'Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak, avec l'un des premiers circuits imprimés. (Apple) (Image credit: Apple)

Fondée en 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak, Apple a conçu certains des produits technologiques les plus marquants de l’ère de l’information. Du Macintosh révolutionnaire à l’iPod qui a transformé l’écoute musicale, puis au téléphone mobile parfois décrit de manière décontractée comme le « Jesus Phone », devenu l’iPhone. D’un impact moindre, l’iPad a néanmoins démontré une longévité et, selon certains, une influence comparables à celles d’autres produits Apple.

Sous la direction de Cook (il a pris les fonctions de PDG en 2011 après le décès prématuré de Jobs), Apple est devenue un leader des objets connectés avec l’Apple Watch et a développé une activité Services particulièrement solide. En revanche, le verdict reste en suspens concernant le pari le plus ambitieux de Cook, son coûteux ordinateur spatial, le Vision Pro.

Certains soutiennent d’ailleurs — cet argument apparaît notamment sur Reddit — que l’entreprise fondée par Jobs et Wozniak et dirigée par Jobs diffère nettement de celle que Cook dirige aujourd’hui.

L’utilisateur Reddit Raveen396 a écrit : « Apple sous Cook est une entreprise beaucoup plus mature… Sans vouloir faire le lèche-bottes corporatif, comparer Apple sous Jobs et Apple sous Cook, c’est comme comparer deux entreprises totalement différentes. »

Il serait difficile d’attendre autre chose d’une entreprise qui entre dans son deuxième demi-siècle. Les dirigeants changent, tout comme le monde et les clients autour d’elle. Sous Cook, Apple a procédé à de nombreux ajustements pour répondre aux attentes du marché et des utilisateurs où qu’ils se trouvent.

Il existe néanmoins une continuité, et celle-ci mériterait d’être célébrée avec le sens du spectacle raffiné propre à Apple.

Des installations de type muséal dans les Apple Stores du monde entier (plus de 500 actuellement) pourraient exposer les premiers produits et leurs prototypes. Cinquante ans constituent le moment idéal pour qu’Apple lève légèrement le voile sur son célèbre goût du secret, ne serait-ce qu’un peu.

Neo pourrait signifier plus que ce que l’on pense

Alors que certains espéraient une grande annonce produit pour les célébrations du 50e anniversaire, le MacBook Neo semble avoir occupé ce terrain. Il s’agit du premier nouveau Mac depuis plus d’une décennie et il pourrait ouvrir les MacBook à un tout nouveau marché.

Cela dit, il ne s’agit pas exactement de l’innovation spectaculaire attendue. Un aperçu de l’iPhone Fold, voilà qui aurait marqué les esprits. Il en irait de même pour une première présentation des Apple iGlasses.

Il est établi qu’Apple travaille sur un appareil pliable, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’une tablette, et que des lunettes intelligentes en réalité augmentée figurent également sur la feuille de route. Et si Apple rompait avec la tradition pour offrir un aperçu des projets actuellement développés dans ses laboratoires ?

Il ne s’agit pas seulement d’un souhait ; Apple pourrait en avoir besoin. Les 50 prochaines années d’Apple ne sont pas acquises.

La concurrence est rude, et la perception de la technologie est moins enthousiaste qu’à l’époque des débuts d’Apple, peut-être plus que jamais. Il faut offrir quelque chose d’excitant vers lequel se projeter.

Dans son communiqué, la déclaration d’Apple sur l’avenir se veut prometteuse, mais reste vague : « Apple continuera d’innover dans des puces révolutionnaires, des produits qui enrichissent la vie, des logiciels transformateurs et des services qui améliorent le quotidien, tout en renforçant ses engagements en matière de responsabilité environnementale, d’éducation et d’impact communautaire à travers le monde. »

Ce que beaucoup souhaitent, en revanche, c’est croire qu’à 50 ans, Apple demeure aussi innovante et audacieuse qu’en 1976.

Cook semble en avoir conscience, et la conclusion de sa lettre laisse entendre qu’Apple n’en a pas fini avec l’audace :

« Si vous nous avez appris quelque chose, c’est que ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde sont ceux qui y parviennent.

Alors, à ceux qui sont assez fous. »