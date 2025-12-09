Windows 11 25H2 est là : mettez à jour maintenant ou restez à la traîne

Windows 11 25H2 est désormais disponible pour tous les PC compatibles

L'installation peut se faire dès aujourd’hui pour celles et ceux qui souhaitent faire la mise à jour

Sinon, le déploiement automatique concernera progressivement tous les utilisateurs de Windows 11 au cours des prochains mois

Les utilisateurs de Windows 11 peuvent désormais récupérer la mise à jour 25H2, Microsoft ayant officiellement annoncé sa disponibilité pour tous les ordinateurs compatibles.

Le site Windows Latest a repéré que Microsoft avait mis à jour son tableau de bord de santé des versions Windows, signalant ainsi que Windows 11 25H2 est désormais considéré comme prêt pour un déploiement à grande échelle.

Microsoft précise : « Windows 11, version 25H2, est désormais disponible pour tous les appareils Windows 11 éligibles pour les utilisateurs ayant activé l’option Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles. »

L’entreprise ajoute également qu’un « déploiement intelligent » piloté par l’IA est désormais en cours pour les PC équipés de Windows 11 Home et Pro – plus précisément, les versions grand public non gérées par un service informatique. « Ces appareils recevront automatiquement la mise à jour vers Windows 11, version 25H2, dès qu’ils seront prêts. »

Comme le souligne Windows Latest, la version 25H2 est aussi proposée comme mise à niveau directe pour les ordinateurs sous Windows 10, à condition qu’ils soient compatibles.

Que faut-il en retenir, concrètement ? Voici les détails.

Faut-il installer Windows 11 25H2 dès maintenant – ou patienter encore un peu ?

(Image credit: Shutterstock)

En résumé : celles et ceux qui souhaitent Windows 11 25H2 peuvent l’obtenir immédiatement. Et celles et ceux qui préfèrent attendre n’auront probablement pas à patienter longtemps.

Pour installer la mise à jour 25H2 dès maintenant, il suffit de vérifier la présence d’une mise à jour. Il faut taper Windows Update dans la barre de recherche, puis cliquer sur « Rechercher des mises à jour » (ou aller dans Paramètres > Windows Update > Rechercher des mises à jour). La mise à jour Windows 11 25H2 devrait alors apparaître.

Si rien ne s’affiche, il est nécessaire d’activer l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles », comme le recommande Microsoft. Ce bouton se trouve également dans la section Windows Update – juste sous le bouton de recherche, dans la rubrique « Plus d’options ».

Une fois l’option activée, il suffit de relancer la recherche de mises à jour. Si l’update ne s’affiche toujours pas, un redémarrage de l’ordinateur peut suffire. Sinon, il est recommandé de réessayer plus tard dans la journée, ou le lendemain.

Une fois la mise à jour 25H2 installée, il est conseillé de désactiver l’option « Recevoir les dernières mises à jour », car celle-ci permet aussi de recevoir les versions de prévisualisation de Windows 11, encore en phase de test – et donc potentiellement instables.

Celles et ceux qui ne souhaitent pas installer 25H2 n’ont rien à faire. Toutefois, la mise à jour finira par apparaître automatiquement, lors d’une vérification manuelle ou programmée du système. Sur Windows 11 Home, l’installation devient alors inévitable, bien qu’un léger report reste possible.

Pour les utilisateurs encore indécis : la mise à jour 25H2 n’apporte pas de révolution majeure (ni même de changement significatif, à vrai dire). Elle permet éventuellement de bénéficier plus tôt du nouveau menu Démarrer amélioré – à condition que celui-ci n’ait pas déjà été activé via une version précédente –, mais là encore, rien n’est garanti. Ce menu est aussi en cours de déploiement sur les versions 24H2.

En clair, beaucoup choisiront probablement d’attendre l’arrivée automatique de 25H2. Mais celles et ceux qui souhaitent l’obtenir dès maintenant disposent de toutes les clés pour l’installer sans attendre.