Apple lâche enfin sa nouvelle Siri dopée à l’IA, et c’est sans doute la mise à jour la plus attendue depuis des années

La keynote de la WWDC 2026 d’Apple s’est achevée, et elle marque la dernière apparition de Tim Cook en tant que PDG. Il a tiré sa révérence avec style, en dévoilant les nouvelles fonctionnalités du géant de la tech pour iOS 27 — avec en vedette le nouveau Siri propulsé par l’intelligence artificielle.

L’arrivée du nouvel assistant vocal Siri, baptisé Siri AI et désormais doté d’une application dédiée, met fin à une attente de deux ans, après une première annonce lors de la WWDC 2024. Jusqu’ici, très peu d’informations avaient filtré, si ce n’est qu’Apple a fait appel aux modèles d’IA Gemini de Google pour alimenter ce nouvel assistant.

Siri AI sera d’abord disponible en anglais, avec d’autres langues prévues par la suite.

Quelles sont les nouveautés de l'IA Siri ?

(Image credit: Apple)

Siri AI marque une évolution majeure par rapport à la voix Siri traditionnelle utilisée jusqu’à présent. L’assistant ne se limite plus à exécuter des requêtes simples comme auparavant, Apple promet une version nettement plus intelligente et beaucoup plus réactive aux besoins.

Siri AI adopte un nouveau design qui, comme attendu, s’intègre à la Dynamic Island, permettant de lancer des échanges à la voix ou par écrit. La voix et le ton emblématiques de Siri évoluent eux aussi.

Selon Apple, la nouvelle voix de Siri AI se veut plus conversationnelle, plus détaillée et plus engageante, rendant les échanges plus fluides. Siri AI comprend le langage familier et les expressions courantes, qu’il réutilise dans ses réponses. Mais ce n’est pas tout, la personnalisation va encore plus loin.

Jusqu’ici, Siri proposait différents accents à partir de deux voix distinctes, masculine et féminine. Avec Siri AI, il devient possible d’affiner davantage le rendu en ajustant le rythme de parole et le niveau d’expressivité, afin de créer un assistant vocal plus agréable à utiliser.

Pour la première fois, Siri dispose d’une application dédiée qui, d’après les visuels présentés lors de la keynote, se rapproche de celle de ChatGPT, avec un historique des conversations synchronisé sur l’ensemble des appareils Apple via iCloud, de manière privée. Si l’ouverture via la Dynamic Island ne convient pas, l’application Siri AI permet de lancer directement une conversation.

En complément, Siri AI permet de rédiger et modifier du texte partout où une saisie est possible sur l’appareil, que ce soit dans Messages, Mail ou Pages. L’assistant corrige également les textes en temps réel, en proposant des suggestions et des améliorations utiles. Il n’est donc plus nécessaire d’intervenir manuellement à chaque erreur détectée. Apple précise que cette fonctionnalité sera aussi disponible dans certaines applications tierces.