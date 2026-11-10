Sony ressuscite son casque Walkman de 1979, et une édition Stranger Things pourrait faire craquer les nostalgiques

Sony lance le MDR-3R, une version modernisée de son casque Walkman de 1979

Son esthétique reste pratiquement inchangée, jusqu'à son emballage

Deux nouveautés principales apparaissent : une connexion USB-C à la place du jack 3,5 mm et une télécommande intégrée au câble. Une édition Stranger Things est également proposée pour 10 € supplémentaires

Le matériel audio « newtro », contraction de « new retro », est à la mode, et Sony l'a bien compris. Le constructeur affirme observer un regain d'intérêt pour les produits musicaux physiques et filaires, aussi bien pour des raisons « fonctionnelles que culturelles ». Il compte donc profiter de cette tendance, tout comme Bose avec ses nouveaux écouteurs filaires à réduction de bruit.

Certains ont eu la chance d'assister à l'arrivée du tout premier Walkman de Sony en 1979, de voir Julia Roberts chanter du Prince dans sa baignoire dans Pretty Woman, ou encore de tomber sous le charme de Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly, faisant du skateboard avec un Aiwa CassetteBoy accroché à la poche de sa veste en jean dans Retour vers le futur.

(Image credit: Sony)

Avançons d'environ 40 ans. Les jeunes regardent désormais Max affronter Vecna avec Running Up That Hill de Kate Bush et un Sony Walkman WM-8 comme seules armes dans Stranger Things. Et comment oublier le Walkman de Peter Quill, un Sony TPS-L2 accompagné de son casque et de coussinets orange interchangeables, offert par sa mère bien avant qu'il ne devienne l'un des Gardiens de la Galaxie ?

Cela vous tente ? Vous regrettez une époque plus simple, où les enregistrements musicaux achetés vous appartenaient réellement et où le Bluetooth ne vous obligeait pas à vous inscrire à des services, créer des comptes ou accepter la collecte de données ? Vous n'êtes pas seuls, et c'est précisément pour cette raison que Sony vient de lancer le MDR-3R.

(Image credit: Sony)

Pas d'America sans Erica, et pas de musique sans câble

La ressemblance entre le nouveau Sony MDR-3R de 2026 et le MDR-3 original de 1979 saute immédiatement aux yeux. En réalité, il est extrêmement difficile de distinguer les deux modèles, comme nous avons pu le constater lors d'une présentation où les anciennes et nouvelles versions étaient exposées côte à côte.

C'est un moment important. Près d'un demi-siècle après le lancement du modèle original, Sony a repris le travail sur ses transducteurs en s'appuyant sur des schémas dessinés à la main dans les années 1970. Le nouveau casque est désormais disponible, et l'une des seules véritables différences réside dans sa connexion USB-C.

(Image credit: Sony)

La prise jack 3,5 mm disparaît donc, mais la silhouette emblématique du casque, son arceau en aluminium, son apparence et ses charnières restent pratiquement identiques. On retrouve notamment la petite courbure caractéristique de l'arceau métallique, juste au-dessus des écouteurs, le logo Sony, la pièce souple de réglage qui traverse le sommet de l'arceau, les charnières coulissantes carrées et les ouvertures acoustiques, qui ne sont pas de simples éléments décoratifs. Avec seulement 38 grammes, le MDR-3R est également de loin le casque le plus léger de toute la gamme Sony.

Et qu'en est-il du son ? Sony affirme que la qualité audio du MDR-3 original était « étonnamment bonne ». Ses ingénieurs ont néanmoins repris la chaleur analogique classique de ce modèle pour l'améliorer grâce à quelques ajustements. Le transducteur de 23 mm du MDR-3R repose toujours sur les dessins techniques du modèle de 1979, mais Sony affirme avoir élargi sa réponse en fréquence, notamment dans les graves. Une télécommande intégrée au câble, avec microphone pour les appels mains libres, accompagne également la nouvelle connexion.

Vous vous demandez comment choisir entre les coussinets orange façon Les Gardiens de la Galaxie et les coussinets bleus du MDR-3 original ? Inutile de vous inquiéter, les deux versions sont fournies dans la boîte !

La télécommande filaire propose également des boutons pour augmenter et diminuer le volume, ainsi qu'une commande de lecture et de pause. Une double pression permet de passer au morceau suivant, tandis qu'une triple pression fait revenir au précédent. Un appui prolongé active l'assistant vocal du téléphone, et le bouton permet également de répondre aux appels et d'y mettre fin. Trois boutons seulement, donc, mais de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Les choses peuvent devenir encore plus étranges…

(Image credit: Sony)

L'emballage du MDR-3R classique ressemble beaucoup à celui du modèle original de 1979, avec ses tons bleu clair et ses formes géométriques. Il bénéficie toutefois de techniques de fabrication modernes et d'une approche plus durable. Mais Sony propose également une autre possibilité.

Une édition spéciale Stranger Things est disponible, avec des coussinets rouges, accompagnés d'une paire noire dans la boîte, et un arceau supérieur noir à l'ambiance plus sombre. L'emballage adopte lui aussi une couleur noire, tandis que le logo Stranger Things apparaît sur l'arceau du casque.

Certains préféreront peut-être plonger complètement dans l'Upside Down avec cette édition spéciale. De notre côté, le choix des coussinets bleus ou orange et l'esthétique authentique de 1979 nous semblent plus séduisants.

Dans tous les cas, avec un prix de 59 € pour le Sony MDR-3R classique et 69 € pour l'édition Stranger Things, voilà de quoi trouver un cadeau de Noël. Il ne serait pas surprenant de voir ces modèles rejoindre notre sélection des meilleurs casques filaires, à condition de pouvoir les soumettre prochainement à un test complet.