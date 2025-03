Google retarde le Pixel 9a pour corriger un problème de RAM lié à son IA

Le Google Pixel 9a fonctionne avec un modèle Gemini Nano moins bon que ses congénères

Cela limite certaines de ses capacités d'intelligence artificielle sur l'appareil

Il n'y a pas assez de RAM dans le téléphone pour faire tourner un meilleur modèle Gemini

Le Google Pixel 9a s’annonce sous bien des aspects comme un smartphone impressionnant, mais son lancement ne s’est pas déroulé aussi bien que Google l’espérait. Tout d’abord, les ventes ont été retardées en raison d’un "problème de qualité des composants". Désormais, il apparaît que ses capacités en intelligence artificielle ne sont pas aussi avancées qu’attendu.

Google a en effet confirmé à Ars Technica que le Pixel 9a utilise Gemini Nano 1.0 XXS pour l’IA embarquée, alors que le reste de la gamme Pixel 9 fonctionne avec Gemini Nano XS. Le "XXS" signifie "extra extra small", indiquant que ce modèle est encore plus réduit que la version "extra small" utilisée sur les autres Pixel 9.

Cette différence est loin d’être anodine : le Google Pixel 9a ne dispose pas des mêmes fonctionnalités basées sur l’IA que ses homologues. En particulier, Gemini Nano XXS est exclusivement textuel, ce qui signifie qu’il ne peut pas traiter d’images. Ainsi, des applications comme Pixel Screenshots – qui permet de créer une base de données consultable à partir des captures d’écran – ne fonctionneront pas sur ce modèle.

(Image credit: Google)

Le Google Pixel 9a ne peut pas non plus utiliser Call Notes, une fonction qui résume les appels téléphoniques sur les autres modèles de la gamme Pixel 9. Celle-ci nécessite un traitement audio, une capacité absente de Gemini Nano XXS.

Toutefois, Ars Technica précise que les résumés des enregistrements dans l’application Recorder restent disponibles. Cette dernière génère une transcription textuelle sans faire appel à l’IA, ce qui permet ensuite à Gemini Nano XXS de traiter ce texte.

Les fonctionnalités d’IA basées sur le cloud restent présentes, car Gemini Nano XXS ne concerne que le traitement embarqué sur l’appareil. En théorie, Google pourrait un jour proposer un traitement dans le cloud pour les fonctions manquantes, mais rien ne l’indique pour l’instant. Une telle option poserait d’ailleurs des questions de confidentialité.

Même dans les tâches qu’il peut exécuter, Gemini Nano XXS pourrait être plus lent que Gemini Nano XS. Sur le Pixel 9a, il ne se charge qu’à la demande, alors que les autres modèles de la gamme Pixel 9 font tourner Gemini Nano XS en arrière-plan en permanence.

Un problème de mémoire vive

Cela ressemble donc à un véritable compromis, mais sans doute inévitable. Le Google Pixel 9a ne dispose que de 8 Go de RAM, alors que Google indique qu’il en faut au moins 12 Go pour exécuter Gemini Nano XS. Ajouter 4 Go supplémentaires aurait probablement augmenté le prix du smartphone et réduit l’écart avec le Pixel 9 standard, rendant cette concession compréhensible.

Toutefois, comme le souligne Ars Technica, Google ne mentionne pas ces limitations sur la page produit du téléphone. Il est donc facile d’imaginer que des acheteurs supposent que le Pixel 9a dispose des mêmes capacités d’IA que le Pixel 9. Cela rappelle la manière dont Google omet parfois d’indiquer que certaines fonctionnalités des Pixel ne sont disponibles qu’aux États-Unis, ce qui peut entraîner des déceptions.

Malgré cela, avec une puce digne d’un modèle haut de gamme, un nouvel appareil photo et une grande batterie, le Google Pixel 9a a encore de solides arguments. Reste à voir comment tout cela fonctionne ensemble lors d’un test complet.