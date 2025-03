Google vient de lancer le Pixel 9a – et il pourrait bien faire de l’ombre à l’iPhone 16e

Google vient de révéler le Pixel 9a et il sera lancé en avril

Il est livré avec une foule de nouvelles améliorations, y compris la puce Tensor G4 et un nouvel écran

Le Google Pixel 9a est proposé à partir de 599,00 €, soit un prix inférieur à celui de l'iPhone 16e

Le Google Pixel 9a est officiel et apporte son lot d’améliorations pour maintenir ce smartphone abordable à son meilleur niveau.

À partir de 599,00 €, le Pixel 9a n’est pas aussi accessible que certains anciens modèles de la gamme Pixel a, mais son prix reste aligné sur celui du Pixel 8a de l’an dernier, tout en étant nettement plus abordable que l’iPhone 16e.

Comme les modèles précédents de la gamme a, il ressemble beaucoup, à première vue, au Pixel 9 ou même au Pixel 8a. Mais en y regardant de plus près, plusieurs changements pourraient bien en faire un sérieux candidat au titre de meilleur smartphone abordable.

(Image credit: Google)

Le Pixel 9a adopte un nouveau design. La barre d’appareil photo à l’arrière du Pixel 8 et le module en forme de pilule des Pixel 9 et Pixel 9 Pro ont été abandonnés au profit d’un module plus compact et plus étroit, rendant le 9a visuellement plus petit.

Autre changement notable : les bords du téléphone sont moins arrondis que ceux du Pixel 8a, mais conservent une légère courbure sur le dessus. Ce design devrait améliorer la prise en main pour une utilisation prolongée. La résistance à la poussière et à l’eau a également été renforcée, avec une certification IP68.

En revanche, pas de verre au dos, Google restant fidèle au plastique composite, une caractéristique classique de la gamme Pixel a. Côté coloris, le Pixel 9a se décline en plusieurs teintes : un violet lavande baptisé Iris, un rose vif Peony, le classique blanc Porcelain, et l’incontournable noir Obsidian.

(Image credit: Google)

L’une des améliorations les plus intéressantes, mais pas immédiatement visibles, concerne l’écran Actua Display. Il passe à 6,3 pouces et atteint désormais une luminosité maximale de 2 700 nits, une nette progression par rapport aux 2 000 nits du Pixel 8a.

Le taux de rafraîchissement variable de 60 Hz à 120 Hz est toujours présent, mais Google précise que ce nouvel écran est plus résistant aux rayures que celui du Pixel 8a, ce qui devrait améliorer sa durabilité.

Une nouvelle puce Tensor, un nouvel appareil photo et beaucoup d'IA

(Image credit: Google)

Le Pixel 9a embarque la dernière puce Tensor G4 de Google, accompagnée de 8 Go de RAM. Il ne faut pas s’attendre à des performances brutes équivalentes aux dernières puces Snapdragon ou Apple A-series, mais l’expérience devrait être similaire à celle des modèles Pixel 9, avec une réactivité optimale pour les fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Le processeur Tensor G4 devrait également tirer parti du nouveau capteur photo principal de 48 mégapixels. Même si cela peut sembler être une régression par rapport au capteur 64 MP du Pixel 8a, l’ouverture plus large du nouveau capteur promet des photos plus lumineuses, notamment en basse lumière. Le capteur ultra-grand-angle de 13 MP est toujours là, mais il bénéficie désormais du mode Macro Focus, une première pour la gamme Pixel a, permettant d’obtenir des clichés détaillés en très gros plan.

À l’avant, on retrouve un capteur 13 MP f/2.2, comme sur les précédents modèles. L’écran plus grand devrait néanmoins faciliter la prise de selfies. L’amélioration majeure de l’appareil photo viendra sans doute des avancées du capteur et des performances de traitement du Tensor G4.

Mais c’est surtout du côté de l’intelligence artificielle que le Pixel 9a se démarque, reprenant les outils du Pixel 8a tout en intégrant ceux du Pixel 9. Parmi eux, Add Me, qui fusionne deux prises en une, ainsi que des améliorations de Magic Editor et un accès natif à Pixel Studio, permettant de créer des images à partir de simples instructions textuelles.

Caractéristiques du Google Pixel 9a

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Google Pixel 9a Dimensions 154.7 x 73.3 x 8.9mm Poids 185.9g OS Android 15 Affichage 6.3 pouces OLED, 120Hz Chipset Google Tensor G4 RAM 8Go Stockage 128Go / 256Go Batterie 5,100mAh Appareils photo arrières 48MP principal, 13MP ultra-large Appareil photo avant 13MP Chargement 23 W avec fil, 7,5 W sans fil

D’autres fonctionnalités basées sur l’IA viennent enrichir le Pixel 9a. Google Gemini et Gemini Live permettent d’interagir naturellement avec l’assistant vocal intelligent. La détection de vol analyse les mouvements suspects et verrouille automatiquement l’appareil si nécessaire.

La détection d’accident peut quant à elle identifier une collision et alerter les secours. Enfin, la batterie gagne en capacité, passant à 5 100 mAh contre 4 492 mAh sur le Pixel 8a, et Google garantit sept ans de mises à jour logicielles.

Serait-ce le meilleur téléphone Pixel pour tout le monde ?

(Image credit: Google)

Avant de se prononcer définitivement sur le Pixel 9a, il faudra un test approfondi. Il est conseillé d’attendre l’analyse complète avant de l’acheter, lors de sa sortie en avril.

Mais Google a rarement déçu avec sa gamme Pixel a, et ce modèle semble proposer une belle combinaison d’améliorations pour un prix compétitif. Si le capteur 48 MP tient ses promesses, l’écran amélioré, le design repensé et les nombreuses fonctionnalités IA pourraient bien en faire un excellent rapport qualité-prix.

Face à un iPhone 16e plus cher et moins bien équipé, Google semble marquer des points. Le Pixel 9a en offre nettement plus pour un prix inférieur. Avec tous ces éléments en main, il pourrait bien devenir la nouvelle référence des smartphones abordables sous Android.