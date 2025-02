Google Pixel 9a : une vidéo convaincante disparaît mystérieusement, alimentant les spéculations

Une vidéo a fait surface, censée montrer le panneau arrière du Google Pixel 9a

La vidéo a depuis été supprimée, mais elle a été retéléchargée par d'autres personnes

Nous n'avons aucun moyen de confirmer si le téléphone est réel ou faux, mais il semble convaincant

Avec les Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro et Google Pixel 9 Pro XL qui figurent désormais parmi les meilleurs smartphones Android, les amateurs de la marque se demandent naturellement quand le très attendu Google Pixel 9a viendra compléter la gamme en tant que modèle milieu de gamme de l’année.

Si l’on en croit une nouvelle vidéo prise en main, l’attente pourrait être de courte durée. Dans un YouTube Short désormais supprimé (relayé par Android Authority), le vidéaste Alexis Garza a dévoilé le design d’un Pixel 9a qui semble plus que crédible.

Bien que la vidéo originale ait été retirée, un autre YouTuber, Shane Craig, a réussi à la republier sur Threads, où elle est toujours disponible au moment de l’écriture de ces lignes.

Dans cette séquence, Garza présente le Pixel 9a sous différents angles, mettant en avant la face arrière, le module photo, les tranches et les boutons.

Tout semble correspondre aux dernières rumeurs sur le Pixel 9a : pas de barre d’appareil photo et des bords plus anguleux, ce qui rapproche son design du Pixel 9 plutôt que du Pixel 8a. Côté boutons, rien d’inhabituel : un bouton d’alimentation et une bascule de volume situés sur le flanc droit du smartphone.

Le Pixel 9a dévoilé dans la vidéo est doté d’un double module photo, qui devrait se composer d’un capteur principal de 48 MP et d’un ultra-grand-angle de 13 MP. Comme mentionné, la barre photo emblématique de la gamme Pixel depuis le Pixel 6 disparaît au profit d’un module en forme de pilule, presque affleurant avec le reste du châssis. Un large flash est positionné sur la droite du bloc caméra.

L'appareil présenté dans la vidéo de Garza semble terriblement convaincant (Image credit: Alexis Garza / Shane Craig)

Même pour les amateurs de design minimaliste, ce look semble plutôt sobre. L’approche fonctionnelle est appréciable, mais le Pixel 9a semble difficile à distinguer de la concurrence, justement parce qu’il n’a pas grand-chose qui le différencie.

L’avant du smartphone n’est pas visible dans la vidéo de Garza, mais ses dimensions correspondent aux attentes : les dernières fuites évoquent un écran de 6,3 pouces, légèrement plus grand que les 6,1 pouces du Pixel 8a.

Et si ce premier aperçu ne suffisait pas, le même appareil a été repéré en arrière-plan d’une autre vidéo de Garza – elle aussi supprimée – dans laquelle il présentait brièvement le Samsung Galaxy S25 Edge.

Bien sûr, il est possible que l’appareil montré par Garza soit un faux, mais si c’est le cas, il est particulièrement bien conçu et aurait nécessité un investissement conséquent. La rapidité avec laquelle la vidéo a été mise en ligne puis supprimée alimente forcément les spéculations. D’ailleurs, l’appareil semble trop premium et bien fini pour être une simple contrefaçon, même s’il reste un mystère sur la façon dont Garza a pu se le procurer.

Quoi qu’il en soit, le Google Pixel 9a est attendu pour une sortie le 19 mars, ce qui permettra rapidement de vérifier si cette fuite était bien fondée.