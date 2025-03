Google Pixel 9a : un benchmark dévoile les performances du futur smartphone milieu de gamme

Des benchmarks pour le Pixel 9a sont apparus en ligne

Certains scores - mais pas tous - correspondent à ceux du Pixel 9

L'appareil pourrait être lancé dans le courant du mois

Si les rumeurs entendues jusqu'à présent s'avèrent exactes, le lancement officiel du Google Pixel 9a pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine. De nouveaux benchmarks apparus en ligne donnent un aperçu des performances à attendre.

Ces benchmarks proviennent du leaker @KaroulSahil (via Notebookcheck) et semblent issus d'un appareil en phase de test avant la révélation officielle. Les chiffres affichent un score AnTuTu de 1 049 844 et des scores Geekbench de 1 530 (single-core) et 3 344 (multi-core).

Le score AnTuTu est similaire à celui des modèles Google Pixel 9 existants, ce qui est logique, puisque le Pixel 9a est censé embarquer le même processeur Tensor G4. En revanche, les scores Geekbench sont nettement inférieurs à ceux des modèles haut de gamme dévoilés par Google en août dernier.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cet écart, la principale étant probablement que le Pixel 9a tourne sous une version logicielle pré-lancement, qui n'a pas encore été optimisée. Quelques ajustements matériels pourraient également être en cours.

Le prix est-il correct ?

Google Pixel 9a Benchmark result#Google #GooglePixel9a pic.twitter.com/3lZBobYt6gMarch 15, 2025

Au vu de l'historique de cette gamme de smartphones milieu de gamme, il est peu probable que le Pixel 9a réserve de grandes surprises en matière de performances.

En général, ces modèles intègrent des caractéristiques techniques proches des flagships de la génération précédente, tout en réduisant les coûts sur la conception et les matériaux. Cela en fait une option plus abordable pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans les modèles Pixel les plus onéreux.

Comme toujours, le prix sera un élément clé. Le Pixel 8a avait été lancé à partir de 399 €, et tout indique que la version 128 Go du Pixel 9a conservera ce tarif. Toutefois, il semblerait que la variante 256 Go soit un peu plus chère que son prédécesseur.

Un choix de design surprenant semble également se profiler : Google aurait décidé de supprimer la fameuse bosse de l’appareil photo des Pixel, laissant place à un dos plus plat que les modèles précédents.