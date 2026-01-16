OpenAI prépare un concurrent surprise des AirPods… boosté à l’IA

Une nouvelle fuite affirme qu’OpenAI développe un objet connecté pour concurrencer les AirPods d’Apple

Ce dispositif, connu sous le nom de code « Sweetpea », fonctionnerait comme une oreillette dédiée à ChatGPT

Il se placerait non pas dans l’oreille, mais derrière celle-ci

OpenAI est surtout connue pour son agent conversationnel ChatGPT. Mais la société à l’origine de nombreuses avancées en intelligence artificielle s’est aussi associée à l’ancien designer star d’Apple, Jony Ive, pour concevoir une gamme de produits portables – dont un stylo intelligent – entièrement pilotés par des algorithmes d’IA. Une nouvelle révélation permet aujourd’hui d’en savoir un peu plus sur ce qui se prépare dans les laboratoires d’OpenAI.

En effet, une fuite publiée sur X mentionne un appareil mystérieux baptisé « Sweetpea ». Il s’agirait d’un accessoire à porter derrière l’oreille, propulsé par l’intelligence artificielle, et pensé comme une réponse directe aux célèbres écouteurs AirPods d’Apple.

Mais inutile d’imaginer un design classique façon écouteurs intra-auriculaires. Le lanceur d’alerte, connu sous le pseudonyme Smart Pikachu, affirme que l’essentiel de chaque module Sweetpea serait logé à l’arrière de l’oreille. Le résultat se rapprocherait davantage d’un appareil auditif que d’un casque audio traditionnel.

Cette partie arrière pourrait accueillir la batterie et le processeur du dispositif. Un positionnement stratégique qui permettrait d’intégrer une batterie plus imposante. Un atout non négligeable, puisque l’appareil est censé rester actif en permanence pour répondre à chaque sollicitation.

(Image credit: Smart Pikachu on X)

Par ailleurs, Smart Pikachu indique que Sweetpea embarquerait une puce personnalisée capable de « remplacer les actions de l’iPhone en pilotant Siri ». Une annonce qui tombe à point nommé, alors qu’Apple vient d’annoncer l’intégration de Google Gemini dans la refonte à venir de son assistant vocal. Ce nouveau dispositif pourrait donc constituer un canal supplémentaire pour enrichir les fonctions de Siri à l’avenir.

D’après le site Wareable, l’image accompagnant la fuite contient des mentions à un « émetteur ultrasonique » ainsi qu’à des capteurs de réception de signaux. Selon Wareable, cela suggère que l’appareil pourrait inclure des fonctions de détection de l’environnement ou de conscience contextuelle, bien au-delà du simple rôle de relais Bluetooth pour ChatGPT.

Quand Sweetpea pourrait-il voir le jour ? Smart Pikachu avance une sortie « aux alentours de septembre » 2026, avec une ambition de livrer entre 40 et 50 millions d’unités. Un objectif élevé pour un tout premier produit grand public signé OpenAI, mais peut-être à portée, au vu du succès fulgurant de ChatGPT.

Reste que le tarif pourrait refroidir certains. Selon les informations divulguées, le coût des composants et matériaux de Sweetpea approcherait celui d’un smartphone, avec des fonctions supposées « encore plus puissantes ».

Malgré cela, Sweetpea s’inscrit dans une tendance forte observée au CES 2026, où de nombreuses entreprises ont mis en avant des objets connectés centrés sur l’IA comme la nouvelle frontière technologique. Le projet d’OpenAI pourrait bien être celui qui fera basculer ces produits dans le grand public.