L’accessoire secret d’OpenAI qui pourrait remplacer votre smartphone serait enfaite... un stylo

Une nouvelle fuite évoque un appareil en préparation chez OpenAI

Il pourrait prendre la forme d’un stylo intelligent

Plusieurs appareils seraient actuellement en développement

On sait qu’OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, planche sur un véritable appareil – en collaboration avec l’ex-directeur du design d’Apple, Jony Ive – et la dernière rumeur en date avance qu’il pourrait s’agir d’un stylo.

L’information provient du leaker bien connu Smart Pikachu (relayé par Android Authority), qui indique que ce stylo ferait partie des trois concepts actuellement à l’étude, alors qu’OpenAI finalise des accords avec ses partenaires industriels.

En plus de permettre de prendre des notes manuscrites, ce stylo offrirait également une forme d’assistance par intelligence artificielle : il pourrait par exemple enregistrer l’écriture ou les mémos vocaux (plusieurs stylos intelligents de ce type ont déjà vu le jour).

Tout porte à croire que l’appareil, quel qu’il soit, intégrerait une fonction d’écoute permanente. ChatGPT pourrait alors analyser les notes et les conversations de l’utilisateur, pour fournir des réponses instantanées à la demande.

Une ambiance plus apaisée

As many requested, small supply chain updates about Openai / Jony ive hardware project now twice confirmed:-internal codename is "Gumdrop" 🍬-project was originally assigned to Luxshare 立讯-now likely moving to Foxconn after dispute over mfg site locationOpenai does not… https://t.co/gkhogbIb4fDecember 30, 2025

La fuite ne fournit que peu d’informations supplémentaires, mais le leaker précise que le nom de code interne de l’appareil serait « Gumdrop ». Libre à chacun d’y voir ce qu’il veut.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a de son côté déclaré que l’appareil devrait évoquer une « cabane au bord d’un lac ». Un indice qui suggère une ambiance plus sereine qu’un smartphone, avec un fonctionnement discret et en arrière-plan.

D’autres fuites vont dans le même sens que Smart Pikachu, en affirmant que plusieurs prototypes seraient à l’étude. Reste à savoir combien seront réellement commercialisés. Un accessoire à porter comme une broche connectée ainsi qu’un haut-parleur intelligent font partie des hypothèses évoquées.

Les appareils à IA autonome, comme le Humane AI Pin ou le Rabbit R1, n’ont pas rencontré un grand succès jusqu’ici. Pourtant, Google et Amazon continuent de travailler sur des assistants vocaux dopés à l’IA, destinés à leurs enceintes et écrans connectés.