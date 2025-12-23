Anthropic défie OpenAI avec une révolution open source dans l’IA pro

Les Agent Skills suscitent un intérêt croissant, au point qu’Anthropic a décidé de les rendre open source

Microsoft les utilise déjà dans VS Code et GitHub, d’autres devraient suivre rapidement

Anthropic chercherait-elle à s’imposer comme couche d’infrastructure incontournable ?

Le créateur de Claude, Anthropic, a confirmé à VentureBeat son intention de publier ses Agent Skills comme un standard ouvert, dans l’espoir que cette transparence devienne la norme dans le secteur.

Depuis leur lancement en tant que fonctionnalité pour développeurs en octobre 2025, les Agent Skills sont devenus un élément central de l’offre Anthropic. La spécification ouverte et le kit de développement de référence sont disponibles sur agentskills.io. Microsoft a déjà adopté ces Skills dans VS Code et GitHub.

Cursor, Goose, Amp ou encore OpenCode font partie des autres agents de codage à s’appuyer sur les Skills d’Anthropic, l’entreprise affirmant par ailleurs être « en discussion active avec d’autres acteurs de l’écosystème ».

Anthropic souhaite encourager un environnement plus ouvert et collaboratif dans l’univers de l’IA

Les Skills développés par Anthropic sont des modules réutilisables composés d’instructions, de scripts et de ressources permettant à une IA d’exécuter des tâches spécialisées de façon cohérente. Ils évitent à l’utilisateur de rédiger manuellement des instructions à chaque fois, et rencontrent un vif succès dans les domaines du code, du droit, de la finance, de la comptabilité ou encore de la data science.

« Les retours sont positifs, car les Skills permettent de personnaliser Claude selon les méthodes de travail de chacun, tout en obtenant des résultats de qualité plus rapidement », explique Mahesh Murag, chef de produit chez Anthropic, dans un entretien accordé à VentureBeat.

Il souligne aussi la complémentarité entre les Skills et le MCP : « MCP assure une connexion sécurisée avec les logiciels et données externes, tandis que les Skills apportent le savoir-faire procédural pour utiliser ces outils efficacement ».

Anthropic n’en est pas à son premier coup d’essai en matière de normalisation. L’entreprise avait déjà présenté le Model Context Protocol (MCP), un standard ouvert destiné à relier les assistants IA à des services, outils ou bases de données tiers.

Plus globalement, ces initiatives pourraient bien faire d’Anthropic non seulement un fournisseur de modèles et d’outils, mais aussi une couche d’infrastructure clé à l’échelle du secteur, y compris pour ses concurrents directs comme OpenAI ou Google.