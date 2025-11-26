Salesforce : son PDG lâche ChatGPT et encense Gemini 3

Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a soudainement abandonné ChatGPT au profit de Google Gemini 3

Le changement s’est opéré après seulement deux heures d’utilisation de Gemini 3

Benioff a salué la rapidité, la logique et les capacités multimodales de Gemini 3, qu’il considère comme un véritable bond en avant

Le patron de Salesforce est tombé sous le charme de Gemini 3 et a publiquement relégué ChatGPT au second plan. L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans le monde de l’intelligence artificielle. En seulement deux heures passées à explorer Gemini 3, l’un des leaders les plus influents du logiciel d’entreprise a tourné le dos au chatbot IA le plus populaire, au profit d’un concurrent en pleine ascension.

Holy shit. I’ve used ChatGPT every day for 3 years. Just spent 2 hours on Gemini 3. I’m not going back. The leap is insane — reasoning, speed, images, video… everything is sharper and faster. It feels like the world just changed, again. ❤️ 🤖 https://t.co/HruXhc16MqNovember 23, 2025

Le message était tout sauf subtil. Aucune comparaison courtoise, aucun ton mesuré. Une figure emblématique de la tech californienne a quitté OpenAI pour rejoindre Google, et s’est empressée de le faire savoir publiquement.

Gemini 3 a déjà reçu de nombreux éloges pour sa capacité à intégrer les dernières avancées de Google DeepMind dans une architecture unifiée. Le modèle prend en charge le texte, les images, le code, l’audio et la vidéo via une seule interface. Gemini 3 se positionne ainsi comme un candidat sérieux au titre de nouvel assistant IA de référence, au détriment de ChatGPT.

Même si ChatGPT semblait s’imposer comme une évidence, le post de Benioff démontre que cette évidence a une date de péremption. En quelques heures, l’un de ses soutiens les plus visibles a changé de camp. Un signal fort sur la vitesse à laquelle évolue l’intelligence artificielle, bien plus parlant que n’importe quel classement ou test de performance.

La rivalité entre les IA s'intensifie

Marc Benioff ne fait pas partie des utilisateurs occasionnels. L’IA est profondément ancrée dans les produits et la stratégie de Salesforce. L’entreprise fut parmi les premières grandes structures à s’associer à OpenAI pour intégrer des outils IA dans ses solutions de gestion client. Lorsqu’un dirigeant de ce niveau fait un choix personnel aussi marqué, cela peut préfigurer un alignement stratégique plus large. Et si Gemini 3 devient son nouveau modèle de référence, les écosystèmes logiciels qui l’entourent pourraient bien suivre le mouvement.

Les points forts de Gemini 3 semblent parfaitement répondre aux attentes des utilisateurs intensifs comme Benioff : rapidité, raisonnement, flexibilité. Google a clairement indiqué que Gemini 3 avait été conçu comme un moteur adaptable, capable de servir aussi bien les particuliers que les développeurs, qu’il s’agisse d’alimenter un assistant client ou de suggérer des montages vidéo. Cette polyvalence pourrait bien avoir fait pencher la balance, dans un quotidien rythmé par des jeux de données, des tableaux de bord et des présentations stratégiques.

Un rappel utile : la compétition dans le domaine de l’intelligence artificielle s’intensifie. Les prétendants se multiplient pour devenir le nouvel assistant de référence. Pour les utilisateurs occasionnels de ChatGPT, rien ne presse. Mais la conversion publique de Benioff laisse entrevoir à quelle vitesse des préférences bien installées peuvent être balayées par des outils plus affûtés.