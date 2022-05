Test Corsair HS65 Surround

Son surround uniquement disponible via USB

Le casque gamer Corsair HS65 Surround offre un son surround 7.1 exceptionnel et un fantastique microphone adapté à de multiples usages. Vous apprécierez les modes audio prédéfinis par la marque - et bien que la technologie SoundID de Sonarworks, destinée à ajuster les niveaux d'égalisation à l'exigence de vos oreilles, ne répond pas aussi bien que prévu, vous ne devriez pas vraiment en avoir besoin pour obtenir un son immersif fort honorable.

Le casque gamer Corsair HS65 Surround en résumé

Le Corsair HS65 Surround est le nouveau casque gamer de la société, aussi puissant qu’économique. Il offre un son surround 7.1 exceptionnel pour les joueurs PC.



Les haut-parleurs en néodyme de 50 mm fournissent un son stéréo admirablement clair et un son virtualisé 7.1 Surround qui vous immergera pleinement dans les meilleurs mondes ouverts. Le son des titres AAA se révélant de plus en plus sophistiqué, ce casque vous permettra de vivre comme si vous y étiez le carnage du champ de bataille - exactement comme les développeurs du jeu l'ont prévu.

Le microphone, de son côté, garantit une réponse incroyablement claire avec une configuration polaire omni-directionnelle. Ceux qui connaissent les diagrammes polaires des microphones pourraient craindre que la configuration omnidirectionnelle (par opposition à la configuration cardioïde) ne capte trop de bruit ambiant lorsque vous utilisez le micro. Heureusement, cela n'a jamais été un problème pendant nos sessions de Counter Strike: Global Offensive ou lors de nos discussions sur Zoom.

La capacité de son surround du casque nécessite que vous téléchargiez le logiciel iCue de Corsair sur le site web de la société. Une fois installé, il suffit de brancher le casque sur l'adaptateur USB vers 3,5 mm et de le connecter à l’un des ports USB de votre PC ou Mac.

Il y aura certainement d'autres casques gamer compatibles surround 7.1 déployés sur le marché au cours des prochains mois, mais gardez le Corsair HS65 Surround au sommet de votre liste de souhaits. Il s'agit en effet d'un casque fantastique et polyvalent qui plaira à tout joueur sérieux disposant d'un budget limité.

Prix et disponibilité

(Image credit: Future)

Prix de vente conseillé : 89,99 €

Vendu via la boutique Corsair et quelques détaillants français, comme la Fnac

Le casque gamer Corsair HS65 Surround est disponible dans le monde entier. En France, vous pouvez l’obtenir au prix conseillé de 89,99 €. C'est un peu moins cher que certains casques gaming concurrents tels que le Razer Kraken V3 - comptez 20 € additionnels pour ce dernier -, tout en offrant la même qualité audio.

Design

(Image credit: Future)

Un confort exceptionnel

Micro réglable

Le Corsair HS65 Surround est exceptionnellement bien construit, avec un arceau réglable qui s'adapte confortablement à la tête de tout joueur.

Les oreillettes et le coussin de tête sont tous deux dotés d'une mousse à mémoire de forme souple et confortable sous un matériau en similicuir respirant. Même après avoir porté ce casque pendant dix heures de jeu continu, puis trois heures supplémentaires sur une session FPS après une courte pause, le HS65 Surround est resté confortable tout du long.

Mieux encore : sa typologie fermée rejette les bruits parasites. Le cadre est usiné à partir d'aluminium de haute qualité et d'autres matériaux pour fournir un appareil solide et robuste qui vous durera des années. Une molette de réglage du volume est placée sur l'oreillette gauche pour un ajustement rapide du niveau sonore.

Le bras du microphone est réglable et peut se plier pour s'adapter à votre visage. Il reste en place une fois que vous l'avez réglé à votre convenance. Il suffit de relever la perche pour couper le micro et de la rabattre pour le débrancher. Ce qui rend la désactivation et le débranchement incroyablement intuitifs, dans le feu de l'action.

Caractéristiques principales

(Image credit: Future)

Modes prédéfinis très pratiques

SoundID ne vaut pas la peine d'être utilisé

Le son surround 7.1 est disponible uniquement via USB

Le logiciel iCue lui-même comporte trois fonctions avec lesquelles on peut jouer : Egaliseur, Personnalisation SoundID et Paramètres de l’appareil. La fonction Egaliseur vous permet de choisir entre cinq modes audio prédéfinis ou de créer le vôtre. À moins que vous ne sachiez ce que vous recherchez, réglez l'égaliseur sur "Pure Direct", car ce préréglage convient bien à toutes les BO vidéoludiques.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les modes prédéfinis, sachez qu'ils sont explicites et que leur utilisation reste toujours très intuitive. Des préréglages tels que "FPS Competition" transcenderont vos sessions de Battle Royale en ligne. Tandis que "Clear Chat" s’avère exceptionnel pour prendre en charge les réunions Zoom ou Teams.

Fiche technique Haut-parleurs : Néodyme 50 mm personnalisé

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Configuration polaire du micro : Omni-directionnel

Réponse en fréquence du micro : 100 Hz - 10 kHz

Compatibilité : Windows, Android, MacOS, iOS, PS5, PS4, XBox Series X | S, Nintendo Switch

Poids : 282 grammes

Longueur du câble : 1,8 mètre

Couleur : Noir ou Blanc/Gris

La seule véritable critique que l'on puisse formuler concerne la fonction SoundID qui s’exécute avec difficulté. Cette dernière tente de créer un mode d'égalisation personnalisé et corrélé à la façon dont le porteur du casque évalue son appréciation de certains formats sonores. Une fois que vous avez suivi le processus de configuration de SoundID, vous devriez obtenir un préréglage rattaché à vos préférences d'écoute optimisées.

Lors de nos tests, plusieurs tentatives ont généré un mode prédéfini personnalisé bien loin de nos attentes. L’intention de Corsair est louable mais cette technologie demeure mal exécutée. La direction audio d’un jeu se veut généralement enregistrée et mixée par des ingénieurs du son professionnels, de sorte que tous les niveaux d'égalisation et de volume devraient déjà se révéler parfaitement optimisés pour les besoins de l'utilisateur. Inutile donc de rajouter un filtre supplémentaire.

Quoi qu'il en soit, le plus sûr est de choisir le mode "Pure Direct" via la fonction Egaliseur du logiciel iCue, avant de lancer tout titre de votre bibliothèque de jeux.



L’ultime option du logiciel iCue concerne les paramètres généraux de l'appareil. C'est ici que vous pouvez activer les messages vocaux, améliorer la réponse du microphone et changer la couleur de la coque de votre casque. La seule option utile ici demeure "Mic Boost", qui donne à votre microphone une sensibilité accrue.

Performances audio

(Image credit: Future)

Le son surround 7.1 est exceptionnel

Excellente réponse des basses

Micro agréablement précis

Les haut-parleurs du Corsair HS65 Surround n'ont aucun problème à pousser le son à travers la fréquence audio de 20hz-20khz, tandis que ses basses fréquences conservent un poids réel. Les médiums et les aigus propres aux dialogues et aux divers effets sonores sont, pour leur part, incroyablement clairs.

Le micro capte les fréquences de 100 Hz à 10 kHz, et bien que cette plage de réponse semble limitée, elle est conçue spécifiquement pour capturer la voix humaine de manière optimale.

La capacité de son surround 7.1 est activable depuis le logiciel Corsair iCue et la fonction Windows Spatial Sound - dans le menu des propriétés de votre périphérique de sortie, sous les paramètres de son de Windows.

Tout média qui a été enregistré et mixé pour un canal Surround 7.1 Surround apparaîtra exceptionnellement bien réceptionné par le casque. Heureusement, la plupart des jeux et des contenus sont actuellement enregistrés pour supporter le son Surround 7.1. Mais gardez à l'esprit que tous les jeux ou médias classiques ne l'ont pas été par le passé. Avec ces jeux et ces médias plus anciens, le casque lui-même ne procédera à aucune conversion 5.1 surround > 7.1 surround. Pour autant, le son global restera tout de même époustouflant.

Puisque le programme iCue lui-même est ce qui crée la virtualisation du son surround 7.1, vous ne pouvez pas accéder à cette fonctionnalité sur PC ou Mac sans l’application.

Le Corsair HS65 Surround s'impose face à des concurrents comme le Razer Kraken V3 Hypersense et le HyperX Cloud Alpha. De nombreux casques concurrents proposent des options dont vous n'avez pas vraiment besoin, comme des micros détachables ou la fonctionnalité haptique du Kraken V3 Hypersense. Ces options ne figurent pas en tête des éléments prioritaires désirés par les joueurs - alors pourquoi payer plus cher pour des options dont vous n'avez pas besoin ?

Les appareils plus anciens, les moniteurs et les consoles de jeu disposent presque toujours d’une prise d'entrée de 3,5 mm, mais ce n'est pas le cas de tous les casques gamer. Avec le HS Surround, vous pouvez vous brancher et obtenir au moins un son stéréo clair comme du cristal, même si vous devez renoncer à la fonction de son surround.

Il y a toutefois des exceptions : les consoles de jeu modernes de nouvelle génération permettent d'obtenir un son surround 7.1. La XBox Series X utilise Dolby Atmos et le Tempest 3D Audio de la PS5 virtualise le son 7.1 Surround Sound à travers la console de jeu elle-même. Le Corsair HS65 Surround supporte facilement les capacités audio de ces deux consoles, ce qui en fait un compagnon idéal pour les joueurs PC comme pour leurs alter egos consoles.

Faut-il acheter le Corsair HS65 Surround ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous avez besoin du meilleur son surround 7.1

Le son surround 7.1 pour votre PC ou vos consoles de jeu next-gen n'a jamais été aussi bien transmis que par le biais du nouveau casque Corsair.

La prise jack de 3,5 mm vous manque

Ce casque gamer va à l'encontre de la tendance des accessoires audio usuels qui renoncent aujourd’hui au port 3,5 mm, lui préférant un adaptateur USB si nécessaire.

Vous recherchez le confort avant tout

Entre des oreillettes à dos fermé et un arceau réglable, le nouveau casque gamer Corsair peut supporter les sessions multijoueurs les plus longues.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut un casque sans fil

Le HS65 Surround est un casque strictement filaire, sans options sans fil ou Bluetooth. Passez votre chemin si vous avez tendance à vous exprimer par des mouvements amples… qui pourraient débrancher le casque en pleine partie.

Votre budget peut viser la gamme supérieure

Bien que ce casque offre un son fantastique pour son prix, vous pouvez obtenir un meilleur son surround 7.1 avec des casques plus haut de gamme (et plus chers).