Samsung Galaxy S24 : toutes les caractéristiques techniques de tous les modèles viennent d'être divulguées

Samsung n'aura probablement pas grand-chose à dévoiler le 17 janvier, car bien qu'il s'agisse de la date d'annonce officielle de la gamme Samsung Galaxy S24, des fuites et des rumeurs ont déjà révélé la plupart des spécifications et des caractéristiques probables, et même de nombreuses images des téléphones. Aujourd'hui, nous disposons de la fuite la plus détaillée sur les caractéristiques du Samsung Galaxy S24.

Elle provient de WinFuture, qui affirme qu'il s'agit d'une "fiche technique officielle" et qu'elle provient de "sources dignes de confiance". Vous pouvez la consulter ci-dessous, mais si vous avez suivi les fuites concernant le Samsung Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra, il n'y aura pas grand-chose de nouveau ici, car la plupart de ces spécifications ont déjà fait l'objet de fuites auparavant.

Cependant, le fait de les retrouver ici ajoute de la crédibilité aux fuites précédentes, et il y a quelques nouveaux détails notables, comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Plus Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensions : 147 x 70.6 x 7.6mm 158.5 x 75.9 x 7.7mm 162.3 x 79 x 8.6mm Poids : 167g 196g 232g Affichage : 6.2 pouces Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster 6.7 poucesDynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster 6.8 poucesDynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster Resolution : 1080 x 2340, 418ppi 1440 x 3120, 516ppi 1440 x 3120, 505ppi Processeur (chipset): Samsung Exynos 2400, 64-bit, 4nm, deca-core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) Samsung Exynos 2400, 64-bit, 4nm, deca-core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 64-bit, 4nm, octa-core (3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz) Caméras arrière : 50MP large (f/1.8, autofocus double pixel, OIS), 10MP téléobjectif (f/2.4, zoom optique 3x, autofocus à détection de phase, OIS), 12MP ultra-large (f/2.2, champ de vision 120°) 50MP large (f/1.8, autofocus double pixel, OIS), 10MP téléobjectif (f/2.4, zoom optique 3x, autofocus à détection de phase, OIS), 12MP ultra-large (f/2.2, champ de vision 120°) Grand angle 200MP (f/1.7, autofocus Super Quad Pixel, OIS, Super Clear Lens), téléobjectif 50MP (f/3.4, zoom optique 5x, autofocus quad pixel, OIS), téléobjectif 10MP (f/2.4, zoom optique 3x, autofocus dual pixel, OIS), ultra grand angle 12MP (f/2.2, champ de vision 120°) Caméra frontale : 12MP (f/2.2, autofocus double pixel) 12MP (f/2.2, autofocus double pixel) 12MP (f/2.2, autofocus double pixel) RAM (mémoire vive) : 8GB 12GB 12GB Stockage : 128GB / 256GB 256GB / 512GB 256GB / 512GB / 1TB Batterie : 4 000 mAh (25 W avec fil, 15 W sans fil, Wireless Power Share) 4 900 mAh (45 W avec fil, 15 W sans fil, Wireless Power Share) 5 000 mAh (45 W avec fil, 15 W sans fil, Wireless Power Share) Couleurs : Violet Cobalt, Jaune Ambre, Noir Onyx, Gris Marbre, Vert Jade, Bleu Saphir, Orange Grès Violet Cobalt, Jaune Ambre, Noir Onyx, Gris Marbre, Vert Jade, Bleu Saphir, Orange Grès Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray, Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange Caractéristiques : IP68, châssis en aluminium armé, Corning Gorilla Glass Victus, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Samsung Health, Samsung DeX sans fil, lien avec Windows, filtre de lumière bleue, assistant Bixby, routines Bixby, dossier sécurisé, mode concentration, Samsung Knox IP68, châssis en aluminium armé, Corning Gorilla Glass Victus, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Samsung Health, Samsung DeX sans fil, lien avec Windows, filtre de lumière bleue, assistant Bixby, routines Bixby, dossier sécurisé, mode concentration, Samsung Knox S Pen, IP68, cadre en titane, Corning Gorilla Glass Victus, Samsung DeX sans fil, lien avec Windows, filtre de lumière bleue, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Samsung Health, Bixby Assistant, Bixby Routines, Secure Folder, Focus Mode, Samsung Knox

D'une part, nous pouvons voir que le Samsung Galaxy S24 Ultra utilisera apparemment le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy, plutôt que la version standard du Snapdragon 8 Gen 3 qui est disponible pour d'autres téléphones.

La société a fait la même chose avec la gamme Samsung Galaxy S23, et selon cette fiche technique, la version "pour Galaxy" fonctionne à 3,39 GHz, contre 3,3 GHz pour le Snapdragon 8 Gen 3 standard. Mais, comme le souligne WinFuture dans un article complémentaire, les autres cœurs sont en fait légèrement plus lents que dans la version standard, selon ces données.

C'est étrange, et cela nous pousse à remettre ces données en question ; mais même si elles sont exactes, cela devrait signifier que la version "pour Galaxy" est légèrement plus rapide dans l'ensemble.

Une seule puce Snapdragon pour la gamme de Samsung Galaxy S24

Cette liste de spécifications indique également que seul le Galaxy S24 Ultra est équipé d'un chipset Snapdragon 8 Gen 3, les deux autres téléphones étant équipés d'un Exynos 2400. Il est à noter que cette fiche technique ne concerne que l'Europe, et qu'il est donc possible qu'elle soit différente dans d'autres parties du monde.

D'autres détails que nous croyons nouveaux incluent les résolutions exactes des écrans, le Samsung Galaxy S24 étant apparemment 1080 x 2340, et le Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra étant listés comme 1440 x 3120. Il s'agirait d'un changement significatif pour le S24 Plus, son prédécesseur ayant un écran 1080 x 2340.

La liste des caractéristiques mentionne également que - sans surprise - les trois téléphones se rechargeront sans fil à 15 W, tout comme leurs prédécesseurs, et elle inclut les dimensions et le poids pour les trois, comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus. Les dimensions et le poids sont similaires à ceux de la gamme Galaxy S23.

Comme toujours, nous prenons tout cela avec des pincettes pour l'instant, mais si près de la présentation officielle, il y a de fortes chances que ces détails soient exacts - nous le découvrirons le 17 janvier.