Samsung Galaxy Ring : un aperçu présenté lors du salon Unpacked 2024 - voici à quoi il ressemble

Le Samsung Galaxy Ring a été officiellement annoncé lors du Samsung Galaxy Unpacked 2024, mais pratiquement aucun autre détail officiel n'a été révélé, à part un aperçu de son design.

Samsung a fait cette annonce surprise à la fin de l'événement Unpacked, après avoir parlé des mises à jour de Samsung Health et de la Galaxy Watch 6. Nous avons seulement eu un bref aperçu du Ring, mais malheureusement, c'était tout pour le moment.

Le wearable tant attendu offrira apparemment un suivi de la santé et, naturellement, utilisera une forme d'intelligence artificielle, mais Samsung n'a pas révélé de prix ni de date de lancement. Il semble maintenant probable que ces détails officiels et d'autres seront révélés lors de l'événement Unpacked d'été de Samsung.

Pour l'instant ? Nous savons juste que le Samsung Galaxy Ring est bien réel et semble se diriger vers un lancement en 2024. C'est en soi assez excitant, car la bataille pour le titre de meilleure bague intelligente s'intensifie avec l'entrée de Samsung dans ce domaine.

(Image credit: Samsung)

L'une des plus grandes nouveautés technologiques du CES 2024 est que les bagues intelligentes sont susceptibles de prendre le relais des meilleures smartwatches cette année en tant que dispositifs connectés les plus passionnants que vous puissiez acheter. Nous avons assisté à l'arrivée de l'Amazfit Helio Ring, qui a impressionné par son potentiel de suivi de la santé, et de la bague Lotus, qui vous permet de contrôler les appareils ménagers.

Vu la manière dont Samsung a présenté le Galaxy Ring lors de son premier événement Unpacked 2024, il sera très axé sur le suivi de la santé et du sommeil. Mais comment pourrait-il se comparer aux bagues intelligentes d'aujourd'hui ?

Où le Galaxy Ring se situera-t-il par rapport aux autres ?

Le rival le plus évident du Samsung Galaxy Ring est l'Oura Ring, qui figure actuellement en tête de notre liste des meilleures bagues intelligentes.

Bien que nous ne sachions pratiquement rien du Galaxy Ring (à part son existence), le dispositif portable de Samsung sera sans aucun doute un sérieux rival en matière de suivi de la santé. Samsung a qualifié la bague Galaxy Ring de "dispositif de santé et de bien-être puissant et accessible, destiné à changer la forme de la santé à l'avenir".

Avec la mention d'une "technologie d'intelligence artificielle" et l'intégration de l'application Samsung Health, qui sera bientôt mise à jour, l'Oura Ring a du pain sur la planche. Alors que l'Oura dispose d'une application bien conçue, Samsung Health est utilisé par tous les appareils portables de Samsung et sera mis à jour "plus tard dans l'année" avec plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Par exemple, dans la mise à jour, Samsung dit que Health aura des alertes de fréquence cardiaque pendant le sommeil pour vous aider à détecter les problèmes d'apnée du sommeil ou d'autres problèmes de santé. Health et Galaxy AI vous donneront également des conseils sur la nécessité de vous reposer, de réduire votre entraînement, de méditer ou de prendre une pause en raison d'un manque de sommeil.

Samsung Health proposera également un "My Vitality Score", qui ressemble beaucoup aux fonctions équivalentes de Fitbit et Garmin pour les trackers de fitness et les smartwatches. La grande question est de savoir si le Galaxy Ring nécessitera un abonnement pour ses fonctions de santé et de fitness, ou s'il en sera dépourvu comme l'Evie Ring. Nous en saurons certainement plus dans le courant de l'année.