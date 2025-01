iPhone SE 4 : des fuites révèlent un prix plus élevé que celui de l’iPhone SE 3

L'iPhone SE 4 pourrait coûter moins de 500 dollars (à confirmer en France)

Les prix varieront d'un pays à l'autre

Une légère augmentation du prix par rapport à l'iPhone SE 3 est probable

En attendant avec impatience l'apparition de l'iPhone SE 4 – mars 2025 semble être une fenêtre de lancement probable – de nouvelles informations viennent d'émerger concernant un prix potentiel, des informations qui s'alignent parfaitement avec les rumeurs précédentes.

D'après le célèbre informateur yeux1122 (via @Jukanlosreve), le prix devrait être inférieur à 500 $ aux États-Unis (environ 480 euros). Cela représenterait une augmentation d'environ 16 à 17 % par rapport au prix de départ du modèle actuel, une estimation de prix déjà évoquée auparavant.

L'avis de TechRadar sur l'iPhone SE (2022) rappelle que la version 3e génération de ce téléphone débutait à 529 €, bien qu'il soit raisonnable de s'attendre à des fluctuations de prix, surtout si son successeur arrive trois ans plus tard.

Et cela concerne la version 64 Go – il est possible que le nouvel iPhone SE 4 commence directement avec 128 Go de stockage interne. Un iPhone SE (2022) avec 128 Go de stockage coûte actuellement 579 €, ce qui pourrait être une comparaison plus juste avec cette dernière fuite de prix, et impliquerait une augmentation bien plus modérée.

Un iPhone SE moderne

L'iPhone SE 4 pourrait emprunter quelques éléments de design à l'iPhone 14 (Image credit: Future)

Bien sûr, les taux de conversion des devises internationales joueront un rôle ici, comme d'habitude. Le même informateur prévoit un prix de départ de plus de 800 000 wons en Corée du Sud – soit bien plus que le prix actuel de 650 000 wons.

En d'autres termes, le prix de l'iPhone SE 4 pourrait varier selon le pays et sa situation économique actuelle. Apple fera évidemment tout son possible pour maintenir des prix attractifs, étant donné qu'il s'agit de l'option "accessible" de la gamme iPhone.

Il semble que ce sera le premier iPhone SE avec un design moderne – avec Face ID à la place de Touch ID et du bouton d'accueil. Les rumeurs indiquent que le prochain modèle suivra de près le design de l'iPhone 14 de 2022.

L'appareil a également été présenté comme pouvant intégrer une puce Apple dédiée pour le Wi-Fi et la 5G, une information confirmée par yeux1122 dans cette dernière fuite. Cela pourrait permettre à Apple de réduire ses coûts grâce à cette pièce maison, mais il reste à voir si cette économie sera répercutée sur les consommateurs.