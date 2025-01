Apple Intelligence monopolise davantage de mémoire sur votre iPhone

L'Apple Intelligence a besoin de 7 Go, contre 4 Go auparavant

Cette augmentation est due aux nouvelles fonctionnalités de l'iOS 18.2

Attendez-vous à ce que les besoins augmentent encore

Au cours de l'année écoulée, on a beaucoup entendu parler d'Apple Intelligence et de sa capacité à transformer notre utilisation des appareils Apple. Désormais, cette technologie d'intelligence artificielle semble aussi occuper davantage d'espace de stockage interne sur ces appareils.

Selon 9to5Mac, la mise à jour iOS 18.2 récemment lancée nécessite 7 Go d'espace libre en local pour installer Apple Intelligence, d'après le site d'Apple. Pour comparaison, lors de l'apparition des premières fonctionnalités d'IA avec iOS 18.1, le besoin en espace n'était que de 4 Go.

Cela n'a rien d'étonnant : la mise à jour iOS 18.2 apporte une panoplie de nouvelles fonctionnalités d'IA, telles que l'intégration de ChatGPT à l'assistant vocal Siri, Genmoji, et Visual Intelligence.

Le premier lot de fonctionnalités d'Apple Intelligence, introduit avec iOS 18.1 en octobre, incluait des outils d'écriture et des résumés de notifications. Ces améliorations continueront d'être déployées progressivement jusqu'à l'arrivée d'iOS 19 l'année prochaine.

Plus d'information à venir

L'Apple Intelligence est une option supplémentaire (Image credit: Apple)

Apple privilégie autant que possible une exécution locale de ses fonctionnalités d'IA : éviter de passer par le cloud permet des temps de réponse plus rapides et une meilleure protection de la vie privée. Cependant, cela a un coût en termes d'espace de stockage.

Il est possible de désactiver Apple Intelligence si nécessaire. Cette option se trouve dans les paramètres "Apple Intelligence et Siri" sur iPhone, iPad ou Mac. De plus, l'installation de ces fonctionnalités n'est pas automatique : elles ne sont pas activées par défaut sur les appareils.

En revanche, il n'est pas possible de sélectionner uniquement certaines fonctionnalités d'IA : c'est tout ou rien. Si l'espace de stockage disponible est limité, il faudra réfléchir à deux fois avant d'activer Apple Intelligence, ou envisager d'acheter de l'espace supplémentaire sur iCloud.

On peut s'attendre à ce qu'Apple Intelligence exige encore plus d'espace de stockage au fil de 2025. La mise à jour iOS 18.4, prévue prochainement, devrait intégrer de nouvelles fonctionnalités d'IA, notamment des améliorations pour Siri.