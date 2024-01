Samsung Galaxy S24 : les principales fonctionnalités de l'intelligence artificielle ont été dévoilées

Alors que la date de lancement du Samsung Galaxy S24 se rapproche de plus en plus - on pense que ce sera le 17 janvier 2024 - nous continuons à voir des fuites et des rumeurs sur les caractéristiques que nous pouvons attendre de ces smartphones de pointe.

L'informateur @MysteryLupin (via 9to5Google) a publié ce qui semble être un récapitulatif des fonctions d'intelligence artificielle qui seront intégrées à la série Galaxy S24. Il y a, par exemple, la traduction en direct entre les langues, intégrée à l'application Téléphone que Samsung propose sur son téléphone.

Il y a aussi le zoom "nightography", qui semble être un type spécial de traitement d'image pour les images à faible luminosité, permettant de capturer plus de détails, même si vous devez zoomer sur votre sujet à une certaine distance.

Une fonction d'édition générative est également mentionnée, qui semble correspondre à certaines astuces de l'éditeur magique que vous pouvez trouver dans Google Photos sur certains téléphones Pixel : on peut penser à la suppression d'objets ou au remplissage d'espaces vides d'un simple tapotement.

Tout sur l'intelligence artificielle pour Samsung

D'après les titres utilisés dans le matériel promotionnel, il semble que tout ou partie de ces fonctionnalités d'IA pourraient être exclusives aux Samsung Galaxy S24 Plus et Samsung Galaxy S24 Ultra, qui sont plus chers - bien que nous devions attendre et voir pour en être sûrs.

Nous savons que Google a intégré beaucoup de la magie de l'IA dans ses téléphones Pixel les plus récents, avec davantage de fonctionnalités qui devraient suivre avec le Google Pixel 9 l'année prochaine, et il semblerait que Samsung soit désireux de ne pas être en reste lorsqu'il s'agit de ses propres combinés.

Les rumeurs autour de l'IA étant une partie importante de l'attrait du Samsung Galaxy S24 sont apparues depuis des mois maintenant, et les fuites précédentes ont pointé vers des fonctionnalités telles qu'un enregistreur audio qui peut transcrire automatiquement la parole à partir de 10 voix différentes.

Cette dernière fuite nous donne une idée un peu plus précise des capacités de ces téléphones, et d'ici le milieu du mois, nous aurons les informations officielles de Samsung. Les mises à jour iront potentiellement bien au-delà des fonctions d'intelligence artificielle.