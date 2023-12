Le Google Pixel 9 pourrait recevoir un nouvel assistant alimenté par l'IA

Google mène déjà la danse en ce qui concerne les téléphones axés sur l'IA, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ayant plus de fonctionnalités d'IA que la plupart des combinés - et il semble que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro pourraient faire un autre grand pas en avant.

Selon un rapport de The Information (via Phone Arena), Google travaille sur un nouvel assistant alimenté par l'IA appelé Pixie, qui sera - au moins dans un premier temps - exclusif aux appareils Pixel, et pourrait être lancé aux côtés du Google Pixel 9.

Notamment, vous pourriez ne pas avoir à acheter un Pixel 9 ou un Pixel 9 Pro pour avoir accès à Pixie, le rapport disant simplement qu'il est exclusif aux appareils Pixel, et que Google veut apporter des fonctionnalités d'IA - qui peuvent ou non inclure cet assistant - à ses téléphones plus bas de gamme et à la ligne Pixel Watch également.

Donc, au minimum, les combinés récents comme le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro pourraient obtenir Pixie, et il semble que Google ait l'intention d'apporter divers outils d'IA au plus grand nombre de ses appareils.

Mobile Google puissant et personnalisé

En ce qui concerne Pixie, il serait alimenté par le modèle d'IA Google Gemini et pourrait "évoluer vers une version beaucoup plus personnalisée de l'assistant Google". Il serait également capable d'effectuer des "tâches complexes et polyvalentes, telles que suggérer des directions vers le magasin le plus proche où une personne peut acheter un produit qu'elle a photographié".

On ne sait pas encore si Pixie sera éventuellement disponible sur des appareils autres que ceux de Google, mais il semble qu'il soit destiné à remplacer, ou à être une version améliorée de l'Assistant Google sur les appareils Pixel. Ainsi, la principale différence pour l'utilisateur, au-delà de ses compétences améliorées, pourrait simplement être que vous utiliserez "Pixie" comme mot de démarrage.

Il est intéressant de noter qu'il s'agit d'une version distincte de Google Assistant avec Bard, qui est également une version améliorée de l'IA pour Google Assistant et qui devrait être lancée plus tôt, et pas seulement pour les appareils Pixel.

Il se pourrait donc que Pixie soit une version améliorée de l'Assistant avec Bard, mais ce n'est pas clair pour l'instant. Quoi qu'il en soit, il semble que 2024 soit l'année des assistants intelligents sur les téléphones, puisqu'une version intelligente de Siri est également annoncée pour 2024.