Samsung Galaxy S24 : rumeurs sur la taille de l'écran de chaque modèle

Samsung devrait lancer les téléphones de la série Galaxy S24 le 17 janvier lors de son premier événement Galaxy Unpacked de 2024. La série S24, comme la série Galaxy S23 avant elle, devrait se décliner en trois tailles d'écran et présenter une multitude d'améliorations au niveau du processeur, de la batterie et de l'appareil photo, pour n'en citer que quelques-unes.

Cependant, une mise à jour souvent négligée concerne les améliorations apportées aux écrans. Samsung est connu pour produire certains des meilleurs écrans du marché, produisant des couleurs riches et saturées, des détails nets et des mouvements fluides. Il est logique que Samsung se concentre sur les écrans, car ceux-ci constituent notre principal point d'interaction avec nos appareils.

Rien n'est plus important que l'écran d'un smartphone, et la technologie des panneaux pour téléphones a bénéficié d'améliorations significatives en termes de clarté, de luminosité, de qualité visuelle et de taux de rafraîchissement au cours des dernières années.

Comme nous l'avons mentionné, la famille Galaxy S24 devrait avoir le choix entre trois tailles d'écran, la plus petite commençant avec le Galaxy S24 standard, puis augmentant légèrement avec le Galaxy S24 Plus, et se terminant avec le Galaxy S24 Ultra. Pour plus de détails sur les tailles d'écran du Galaxy 24 et leur impact sur le design, lisez la suite.

Samsung Galaxy S24

(Image credit: Android Headlines)

Le tout nouveau Galaxy S24 d'entrée de gamme devrait, selon les rumeurs, être doté d'un écran de 6,2 pouces, ce qui représente une amélioration modeste par rapport au Galaxy S23 de l'année dernière.

Le modèle précédent était doté d'un écran de 6,1 pouces, tandis que le S24 devrait offrir des bordures plus fines.

La résolution de l'écran de base du Samsung Galaxy S24 devrait rester la même, à savoir FHD+ ou 1080 x 2340, ce qui est encore une qualité décente en 2024.

Samsung Galaxy S24 Plus

(Image credit: Android Headlines)

Une autre amélioration est le Galaxy S24 Plus, qui utiliserait un écran respectable de 6,7 pouces avec des bordures réduites encadrant l'écran.

Il s'agit d'une légère amélioration d'un pouce par rapport au Galaxy S23 Plus, qui affichait un écran de 6,6 pouces.

Plus intéressant encore, la résolution du Galaxy S24 Plus aurait également été améliorée, passant de la même résolution de 1080 x 2340 à une résolution QHD+ ou WQHD.

Cela signifie qu'il pourrait avoir un plus grand nombre de pixels répartis sur un format d'image plus large, ce qui donnerait une raison aux propriétaires des modèles Plus précédents d'envisager une mise à niveau.

Samsung Galaxy S24 Ultra

(Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Comme toujours, le modèle Ultra dispose du plus grand écran et le Galaxy S24 Ultra devrait, selon les rumeurs, être doté d'un écran de 6,8 pouces.

Cela le place dans le même terrain que l'iPhone 15 Pro Max (6,7 pouces), le Google Pixel 8 Pro (6,7 pouces), et la même taille que le précédent Samsung S23 Ultra et même l'ancien S22 Ultra.

Cela semble conservateur à première vue jusqu'à ce que vous constatiez que l'ensemble de la famille Galaxy S24 est censé avoir un écran qui atteint 2 500 nits de luminosité, une amélioration significative par rapport aux 1 750 nits précédents.

La résolution du Galaxy S24 Ultra devrait rester la même ou être similaire à celle du S23 Ultra, déjà impressionnante, de 3088 x 1440.

Perspectives concernant la taille de l'écran du Samsung Galaxy S24

Si l'écran du Galaxy S24 ne devrait pas révolutionner les standards des écrans de smartphones, il y a tout de même de quoi s'enthousiasmer, surtout pour les fans des modèles d'entrée de gamme et Plus du Galaxy S24.

L'une des améliorations notables du S24 et du S24 Plus est l'ajout, selon les rumeurs, de la technologie LTPO, qui devrait rendre l'écran plus économe en batterie en offrant une plus grande plage de taux de rafraîchissement qui permet à l'écran de descendre à des taux plus bas pour économiser de l'énergie lorsqu'il n'est pas nécessaire.

Les panneaux LTPO étaient présents dans les téléphones Galaxy Ultra précédents, mais n'ont jamais été intégrés dans les téléphones standard de la série S. Les Galaxy S23 et S22 offraient des taux de rafraîchissement variables, mais ceux-ci allaient seulement de 120 Hz à 48 Hz, au lieu d'un taux de 1 Hz qui permettait d'économiser de l'énergie.

Avec l'ajout de la technologie LTPO, l'écran devrait offrir des performances et des images fluides, comme on l'attend des téléphones de la série S, tout en améliorant l'efficacité énergétique.

