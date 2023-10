Le Samsung Galaxy S24 Plus pourrait bénéficier d'une grosse mise à jour de la mémoire vive, mais pas sans inconvénients

La gamme Samsung Galaxy S24 n'est probablement plus qu'à quelques mois et nous avons beaucoup entendu parler de ces téléphones. La dernière fuite en date est un document de référence qui indique deux caractéristiques clés du Samsung Galaxy S24 Plus - l'une d'entre elles est bonne, l'autre probablement moins.

Selon un fichier Geekbench repéré par SamMobile, le Samsung Galaxy S24 Plus disposera de 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour le Samsung Galaxy S23 Plus.

Cela l'alignerait sur la RAM du Samsung Galaxy S23 Ultra, et peut-être aussi sur celle du Samsung Galaxy S24 Ultra. Comme toujours avec les fuites, nous prenons cette information avec un certain degré de scepticisme, mais ce n'est pas la première fois que nous entendons dire que le Samsung Galaxy S24 Plus (et même le Galaxy S24 standard) pourrait avoir 12 Go de RAM.

Toutefois, il convient de noter qu'il y aura très probablement aussi des configurations avec 8 Go de RAM, de sorte que vous devrez peut-être payer plus cher pour un modèle de 12 Go.

Le problème de l'Exynos

Passons maintenant aux nouvelles moins prometteuses : le document de référence mentionne également une puce Exynos 2400, qui est une puce fabriquée par Samsung. Ce n'est pas très encourageant, car si l'on se réfère au passé, cette puce pourrait être moins performante que la Snapdragon 8 Gen 3 que l'on s'attend à voir dans la plupart des meilleurs téléphones Android de 2024.

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler du Samsung Galaxy S24 Plus (et du S24 de base) utilisant une Exynos 2400, les fuites précédentes suggérant que ces téléphones utiliseront cette puce dans la plupart des régions, tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra recevra probablement une Snapdragon 8 Gen 3.

Ainsi, si vous souhaitez un téléphone Samsung Galaxy S doté d'une puissance digne d'un produit phare, il se peut que vous deviez payer pour l'Ultra, même si les autres téléphones bénéficient d'une mise à niveau de la mémoire vive.

Nous en aurons la certitude en janvier ou février, car il est probable que la gamme Samsung Galaxy S24 soit lancée au cours de l'un de ces mois. Mais si vous ne pouvez pas attendre pour vous procurer un nouvel appareil, consultez notre guide des meilleurs téléphones actuellement disponibles.