Le Galaxy S24 Ultra a fait l'objet d'une fuite qui laisse présager une puissance équivalente à celle de l'iPhone 15 Pro

La gamme Samsung Galaxy S24 devrait sortir en janvier de l'année prochaine, et nous commençons à en savoir plus sur la puissance de ces nouveaux téléphones.

Comme l'a repéré SamMobile, les listes Geekbench pour les variantes coréennes du Galaxy S24 et du Galaxy S24 Ultra révèlent des scores de performances impressionnants pour les deux téléphones, le dernier semblant se vanter d'une puissance capable de rivaliser avec l'iPhone 15 Pro Max d'Apple.

Selon le rapport, le prochain téléphone phare de Samsung - qui devrait être équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3 récemment annoncée par Qualcomm - obtient un score de 2 214 pour un seul cœur et un score de 6 744 pour plusieurs cœurs. À titre de référence, lors de nos propres tests, l'iPhone 15 Pro Max a obtenu des scores de 2 935 et 7 207, respectivement, tandis que le Samsung Galaxy S23 Ultra a obtenu des scores de 2 011 et 5 365.

En termes simples, ces chiffres signifient que le Galaxy S24 Ultra offrira des vitesses de traitement encore plus élevées que son prédécesseur déjà puissant - ce qui est logique, étant donné la puce objectivement supérieure qui se trouve à l'intérieur (le Galaxy S23 Ultra utilise la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm).

L'iPhone 15 Pro Max peut faire tourner des jeux de qualité console tels que Resident Evil : Village (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il semble que le dernier fleuron d'Apple aura toujours l'avantage numérique en termes de puissance, mais les différences de performances réelles entre le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max devraient être négligeables (les scores de 6 744 et 7 207 sont tous deux des scores multicœurs extrêmement impressionnants).

En ce qui concerne le Galaxy S24 standard, les nouvelles sont tout aussi positives. Selon le rapport de Geekbench, le prochain modèle de base de Samsung atteint un score monocœur de 2 051 et un score multicœur de 6 204. Lors de nos propres tests, le Samsung Galaxy S23 a obtenu des scores de 1 855 et 4 903, ce qui laisse présager une amélioration des performances de l'ancien téléphone.

Cela dit, nous sommes à peu près certains que l'offre de puces de Samsung ne sera pas la même pour tous les modèles de la gamme Galaxy S24. Alors que tous les modèles Galaxy S24 Ultra, quelle que soit la région, devraient utiliser la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, les rumeurs suggèrent que certains modèles Galaxy S23 standard - probablement ceux vendus en Europe - seront équipés de la puce Exynos 2400 de Samsung.

Bien qu'indéniablement puissantes, les puces Exynos de Samsung sont connues pour être plus faibles que leurs homologues Qualcomm, ce qui signifie que les habitants des régions concernées pourraient devoir se contenter d'une version légèrement moins puissante du Galaxy S24 en janvier de l'année prochaine.

Modèle standard Samsung, mises à jour standard ?

Un rendu 3D du Samsung Galaxy S24 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

En ce qui concerne les autres informations dont nous disposons sur la gamme Galaxy S24, on pense que le modèle standard aura des côtés plus plats et des bords nettement plus fins que son prédécesseur, tandis que son écran pourrait également être plus grand et plus étroit (6,17 pouces, contre 6,1 pouces pour le Galaxy S23). Les rendus divulgués (ci-dessus) montrent ces changements de design en action.

D'autres rumeurs suggèrent que les trois caméras arrière du S24 seront disposées de la même manière que sur le Galaxy S23, et les caméras elles-mêmes pourraient rester inchangées : attendez-vous à un objectif large de 50MP, un objectif ultra-large de 12MP et un téléobjectif f/2.4 de 10MP (avec un zoom optique 3x).

En ce qui concerne les couleurs, Ross Young, qui a fait fuiter des informations sur Samsung, affirme que le Galaxy S24 et le Samsung Galaxy S24 Ultra seront disponibles en quatre couleurs : Noir, Gris, Violet et Jaune. Comme pour le Samsung Galaxy S23, il est probable que Samsung proposera des options de couleurs supplémentaires sur Samsung.com, bien qu'on ne sache pas encore de quelles couleurs il s'agit.