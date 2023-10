Samsung Galaxy S24 : le retour des couleurs d'un ancien modèle vedette

La gamme Samsung Galaxy S24 devrait être lancée au début de l'année prochaine, et nous avons maintenant une meilleure idée des couleurs dans lesquelles ces nouveaux téléphones pourraient être vendus.

D'après Ross Young, un "leaker" assidu de Samsung, les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Samsung Galaxy S24 Ultra seront disponibles en quatre couleurs : Noir, Gris, Violet et Jaune. Comme pour le Samsung Galaxy S23, il est probable que Samsung mette à disposition des options de couleurs supplémentaires via Samsung.com, bien qu'il n'y ait pas encore d'informations sur ces couleurs.

À titre de comparaison, le Galaxy S23 est disponible en noir fantôme, vert, lavande, crème, citron vert et graphite. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est également disponible en bleu ciel et en rouge, tandis que le Samsung Galaxy S22 a été livré en violet bora, blanc fantôme, vert, or rose et noir fantôme.

Si l'affirmation de Young se vérifie, le Samsung Galaxy S24 sera le premier téléphone jaune de Samsung depuis le Galaxy S10e, qui a été lancé en jaune canari en 2019. Mais le Galaxy S24 pourrait également être le premier téléphone Samsung depuis le Galaxy S9 à ne pas être disponible en blanc (la crème du S23 est de facto blanche).

S24, S24+ and S24 Ultra Colors: Black, Gray, Violet and Yellow.October 18, 2023 See more

Autant dire que les fans sont divisés sur cette fuite. "Jaune ? Voilà une couleur que je veux voir", a écrit un utilisateur X enthousiaste, tandis qu'un autre s'est exclamé : "Pas de blanc ? C'est dommage !" Un troisième utilisateur a simplement écrit : "Ugh, encore de mauvaises couleurs".

Pour ce que cela vaut, nous serions ravis de voir Samsung ramener le jaune dans sa gamme de téléphones phares, d'autant plus qu'Apple a proposé l'iPhone 14 et l'iPhone 15 en jaune cette année. L'absence potentielle d'une couleur blanche ou crème sur le Galaxy S24 est une nouvelle moins brillante, bien que nous soupçonnions que la nouvelle couleur grise de Samsung pourrait remplacer ces options généralement plus légères.

A 3D render of the Samsung Galaxy S24 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

En ce qui concerne les autres informations dont nous disposons sur la gamme Galaxy S24, on pense que le modèle standard pourrait arriver avec des côtés plus plats et des bords nettement plus fins que son prédécesseur, tandis que son écran pourrait également être plus grand et plus étroit (6,17 pouces, contre 6,1 pouces sur le Galaxy S23). Les rendus divulgués (ci-dessus) montrent ces changements de design en action.

D'autres rumeurs suggèrent que les trois caméras arrière du S24 seront disposées de la même manière que sur le Galaxy S23, et que les caméras elles-mêmes pourraient rester inchangées : attendez-vous donc à un objectif large de 50 Mpx, un objectif ultra-large de 12 Mpx et un téléobjectif f/2.4 de 10 Mpx (avec un zoom optique 3x).

Le Galaxy S24 (et ses frères et sœurs) devrait sortir en janvier ou février 2024, alors restez à l'écoute de TechRadar pour connaître les dernières rumeurs au fur et à mesure qu'elles émergent.