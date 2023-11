Samsung Galaxy S24 : des fuites récentes révèlent les puces qui pourraient équiper les téléphones

Il reste encore quelques mois avant que les téléphones Samsung Galaxy S24 ne soient commercialisés, mais les fuites et les rumeurs continuent - et le dernier lot de mises à jour non confirmées concerne les puces à l'intérieur de ces smartphones.

Selon le média sud-coréen The Elec (via 9to5Google), le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que son entreprise fournirait des puces pour la " majorité " des téléphones Galaxy S24 qui seront commercialisés l'année prochaine.

Pour nous, cela signifie qu'un grand nombre de ces téléphones seront équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, et que les autres seront dotés de puces Samsung Exynos 2400. Cependant, Amon a également déclaré que le modèle haut de gamme Samsung Galaxy S24 Ultra n'utiliserait que des processeurs Qualcomm.

Samsung a souvent utilisé un mélange de puces Snapdragon et Exynos dans les gammes précédentes de Galaxy S, bien que les téléphones Samsung Galaxy S23 utilisent tous des processeurs Qualcomm. Il semble que cette année, les propres processeurs de Samsung vont faire leur retour - très probablement dans les combinés vendus en Europe, comme le laissaient entendre les rumeurs précédentes.

Puces personnalisées Samsung

Il y a un autre détail à explorer ici, c'est que les combinés Galaxy S24 pourraient bien recevoir une version personnalisée du Snapdragon 8 Gen 3 - une version légèrement différente de la puce qui équipe le reste des meilleurs téléphones Android lancés en 2024.

Selon Yogesh Brar (via Android Authority), il y aura une version personnalisée "pour Galaxy" du Snapdragon 8 Gen 3, qui pourrait être proposée à d'autres fabricants en tant que variante "Plus" de la puce plus tard en 2024.

Alors que le noyau principal de cette puce personnalisée est surcadencé, les deux noyaux de performance et les noyaux d'efficacité sont tous deux légèrement sous-cadencés, ce qui est étrange. Brar précise que le processeur sera optimisé pour de meilleures performances en matière d'intelligence artificielle (nous nous attendons à ce que l'intelligence artificielle soit l'un des points forts des téléphones Galaxy S24).

Ce partenariat spécial entre Qualcomm et Samsung s'est également produit avec les téléphones Galaxy S23 de cette année, ce qui n'est donc pas une grande surprise. Tout devrait être révélé au début de l'année prochaine, les dernières fuites indiquant le 17 janvier comme date potentielle de lancement de la série Samsung Galaxy S24.