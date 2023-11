Samsung Galaxy S24 : des images divulguées donnent un aperçu du meilleur téléphone en lice

Il semble que 2024 pourrait être une année de mises à jour logicielles pour les téléphones Samsung, plutôt que de grands changements dans la conception matérielle, car nous avons maintenant vu de nombreuses fuites d'images des Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus, et ils ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs.

Les dernières images en date proviennent de @OnLeaks - un fuitard à la réputation bien établie - qui a partagé sur X (anciennement Twitter) des images montrant des unités factices des deux prochains téléphones.

Une unité factice est une maquette conçue pour ressembler à un téléphone, mais qui ne fonctionne pas réellement. Les fabricants d'accessoires s'en servent souvent pour concevoir des accessoires, et on les trouve parfois dans les vitrines des magasins de téléphonie, entre autres.

#Samsung #GalaxyS24 #GalaxyS24Plus dummy units... pic.twitter.com/o6Czmhot52November 14, 2023 See more

On ne sait pas exactement d'où proviennent ces unités factices ni quelle était leur utilisation prévue, il est donc difficile de dire dans quelle mesure elles sont exactes, même si, étant donné que @OnLeaks les a partagées, elles sont probablement assez proches de la réalité.

Ils correspondent également en grande partie à des rendus de Samsung Galaxy S24 ayant fait l'objet de fuites antérieures, et ressemblent beaucoup au Samsung Galaxy S23 et au Samsung Galaxy S23 Plus, mais avec des côtés plus plats. Ces nouveaux téléphones pourraient également avoir des bords plus fins que leurs prédécesseurs, si l'on en croit les fuites précédentes, mais il est difficile de le dire à partir de ces images.

Pour le reste, ils se ressemblent beaucoup, avec des appareils photo à triple objectif disposés de la même manière (bien que le flash ait une position légèrement différente), des boutons d'alimentation et de volume similaires, et même une disposition similaire pour le port USB-C, le logement de la carte SIM et le haut-parleur sur le bord inférieur.

Données factuelles ou trompeuses pour Samsung ?

Si vous n'êtes pas fan de ce design, il reste cependant un peu d'espoir, car l'informateur @Tech_Reve a affirmé que ces unités factices étaient "fausses". Il n'a pas donné plus de détails, et étant donné les bons antécédents de @OnLeak et le fait que ces unités semblent correspondre à des fuites d'images antérieures, nous pensons qu'elles sont probablement exactes, mais il y a une chance qu'elles ne le soient pas.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous attendre à des changements importants sur d'autres aspects des Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus. Outre l'inévitable augmentation de la puissance, ces deux téléphones - ainsi que le Samsung Galaxy S24 Ultra - pourraient bien être dotés d'importantes capacités d'intelligence artificielle, grâce à Samsung Gauss.

Nous découvrirons tout ce que ces téléphones ont à offrir assez rapidement, car la gamme Samsung Galaxy S24 devrait débarquer en janvier, et il est donc possible que nous voyions deux des meilleurs téléphones de 2024 dès les premières semaines de l'année.