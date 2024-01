Samsung Galaxy S24 : la société défend l'édition de photos basée sur l'IA

Comme la plupart des conférences technologiques ces derniers mois, le dernier événement Galaxy Unpacked de Samsung a été dominé par des conversations sur l'IA. De la traduction d'appels bidirectionnels à la recherche basée sur les gestes, le Samsung Galaxy S24 a été lancé avec plusieurs astuces alimentées par l'IA – mais une fonctionnalité en particulier commence déjà à faire parler.

Prévue pour être lancée sur le Galaxy S24 et ses modèles frères, la fonction "Édition Générative" permettra aux utilisateurs d'effacer, de recomposer et de remasteriser artificiellement des parties d'une image dans le but d'atteindre la perfection photographique. Ce concept n'est pas nouveau, et toute modification apportée en utilisant cette technologie d'IA générative résultera en un filigrane et des changements de métadonnées. Mais la facilité avec laquelle le Galaxy S24 permet de telles modifications a, de manière compréhensible, suscité des inquiétudes parmi les participants à l'événement.

Samsung, cependant, est confiant que sa nouvelle fonctionnalité d'Édition Générative est éthique, désirable et même nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, rempli de désinformations. Dans une interview révélatrice avec TechRadar, le chef de l'expérience client de Samsung, Patrick Chomet, a défendu la position de l'entreprise sur l'IA et ses implications.

"Il y avait une vidéo très intéressante de Marques Brownlee l'année dernière sur la photo de la lune," nous a dit Chomet. "Tout le monde se demandait : 'Est-ce un faux ? Est-ce que ce n'est pas un faux ?' Il y avait un débat sur ce qui constitue une vraie photo. Et en fait, il n'y a pas de vraie photo. Dès que vous avez des capteurs pour capturer quelque chose, vous reproduisez [ce que vous voyez], et cela ne signifie rien. Il n'y a pas de vraie photo. On peut essayer de définir une vraie photo en disant : 'J'ai pris cette photo', mais si on a utilisé de l'IA pour optimiser le zoom, l'autofocus, la scène – est-ce réel ? Ou est-ce que ce sont tous des filtres ? Il n'y a pas de vraie photo, point final."

Les trois téléphones Galaxy S24 sont dotés de la fonction d'IA générative (Image credit: Samsung)

"Mais malgré tout, les questions autour de l'authenticité sont très importantes," a continué Chomet, "et chez Samsung, nous abordons cela en reconnaissant deux besoins des consommateurs ; deux intentions différentes des clients. Aucune d'elles n'est nouvelle, mais l'intelligence artificielle générative va accélérer l'une d'entre elles.

"L'une des intentions est de vouloir capturer le moment – vouloir prendre une photo aussi précise et complète que possible. Pour cela, nous utilisons beaucoup de filtrage par IA, de modification et d'optimisation pour effacer les ombres, les reflets et ainsi de suite. Mais nous restons fidèles à l'intention de l'utilisateur, qui était de capturer ce moment.

"Puis, il y a une autre intention, qui est de vouloir créer quelque chose. Quand les gens vont sur Instagram, ils ajoutent plein de trucs funky en noir et blanc – ils créent une nouvelle réalité. Leur intention n'est pas de recréer la réalité, c'est de faire quelque chose de nouveau. Donc [l'Edition Generative] n'est pas une idée totalement nouvelle. Les outils d'IA générative vont accélérer cette intention de manière exponentielle dans les prochaines années [...] donc il y a un grand besoin pour les clients de distinguer entre le réel et le nouveau. C'est pourquoi notre fonctionnalité Edition Generative ajoute un filigrane et modifie les métadonnées, et nous travaillons avec les organismes de régulation pour garantir que les gens comprennent la différence."

Sur le sujet de la régulation de l'IA, Chomet a déclaré que Samsung "est très aligné avec les régulations européennes sur l'IA," notant que les gouvernements ont raison d'exprimer des préoccupations précoces concernant les implications potentielles de l'utilisation généralisée de l'IA.

"L'industrie doit être responsable et elle doit être régulée," a ajouté Chomet, notant que Samsung travaille activement à cela. "Notre nouvelle technologie est incroyable et puissante – mais comme tout, elle peut être utilisée de bonnes et de mauvaises manières. Donc, il est approprié de réfléchir profondément sur les mauvaises manières."

Quant à savoir comment l'Edition Generative sera finalement utilisée sur les nouveaux téléphones Galaxy de Samsung, seul le temps le dira. Peut-être que la fonctionnalité aidera simplement les utilisateurs moyens de smartphones (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas familiers avec Photoshop) à obtenir les photos qu'ils veulent vraiment, plutôt que de faciliter la falsification massive de photos. En effet, il reste encore à voir si la technologie d'IA générative dans son ensemble sera un bénéfice ou un obstacle pour la société telle que nous la connaissons.

Pour nos premières impressions sur l'Edition Generative et les derniers appareils de Samsung, rendez-vous sur notre revue de prise en main du Samsung Galaxy S24, notre revue du Samsung Galaxy S24 Plus et notre prise en main du Samsung Galaxy S24 Ultra."