Peut-on utiliser les AirPods dans l'avion ?

L'utilisation des meilleurs écouteurs à réduction de bruit, comme les AirPods Pro 2 ou les AirPods Max, est un moyen infaillible de rendre votre voyage en avion beaucoup plus agréable. Bloquer les bruits du moteur ou simplement les personnes autour de vous qui parlent trop fort fait la différence entre un voyage épuisant et un moment de détente où vous pouvez rattraper le film ou le podcast que vous vouliez visionner.

Cependant, est-il possible d'utiliser les meilleurs AirPods dans un avion ? La réponse est simple : oui. Même si le mode avion est activé, votre téléphone ou tablette Apple ou Android pourra toujours se connecter via Bluetooth à vos AirPods. Mais il y a quelques mises en garde et quelques règles à respecter. Voici ce que vous devez savoir avant de prendre votre prochain vol, ainsi que des conseils sur les étapes à suivre pour connecter vos AirPods dans l'avion.

Marche à suivre pour utiliser les AirPods dans l'avion

Vous pouvez utiliser vos AirPods avec un appareil compatible Bluetooth dans un avion.

avec un appareil compatible Bluetooth dans un avion. Assurez-vous d' activer le mode avion en allant dans les réglages de votre appareil .

en allant dans . Connectez les AirPods via un fil avec un adaptateur ou un transmetteur Bluetooth.

Comment utiliser les AirPods dans l'avion ? (Image: © Getty) Vous pouvez utiliser vos AirPods comme vous le feriez normalement lorsque vous voyagez en avion. Les compagnies aériennes acceptent que vous utilisiez l'un des meilleurs écouteurs sur leur vol, y compris tous les modèles AirPods, à condition que le mode avion soit activé pendant et après le décollage. Vous ne savez pas comment activer ce paramètre ? Nous vous expliquons comment procéder plus en détail ci-dessous. Il convient de garder à l'esprit que certaines compagnies aériennes peuvent décider d'interdire l'utilisation des AirPods et d'autres écouteurs pendant le décollage et l'atterrissage, mais qu'ils sont généralement autorisés pendant le vol. Heureusement, si vous devez désactiver la connexion cellulaire de votre téléphone, cela n'interférera pas avec le Bluetooth et les accessoires de vos AirPods.

Comment activer le mode avion (Image: © UnSplash; Sten Ritterfeld) Si vous n'avez jamais eu besoin d'utiliser le mode Avion sur votre téléphone, ne vous inquiétez pas. Le processus ne prend que quelques secondes et il est très simple de se rappeler comment l'utiliser une fois que l'on a appris à le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres de votre appareil Bluetooth et de chercher le mode Avion pour l'activer. Votre téléphone ou votre tablette ne se connectera plus à un réseau cellulaire et, comme son nom l'indique, il pourra être utilisé dans un avion.

Comment se connecter au système de bord d'un avion ? (Image: © Panasonic) Si vous souhaitez connecter vos AirPods au système de divertissement en vol de l'avion, vous aurez besoin d'un adaptateur pour casque d'écoute. En effet, de nombreuses compagnies aériennes n'utilisent pas de prise casque standard de 3,5 mm et vous aurez donc besoin d'un type spécifique pour pouvoir les brancher.

Si vous possédez les EarPods originaux (ou les nouveaux EarPods USB-C) ou le casque AirPods Max d'Apple, vous pouvez utiliser le câble audio 3,5 mm pour les connecter au système de divertissement à bord d'un transporteur. Mais gardez à l'esprit que vous aurez besoin d'un adaptateur à deux broches. Vous pouvez également investir dans l'émetteur Bluetooth Twelve South AirFly Pro si vous souhaitez utiliser vos AirPods sans fil.

Pour compliquer encore les choses, certaines compagnies aériennes n'autorisent pas la connexion d'écouteurs sans fil à leur système de bord, même à l'aide d'un adaptateur. Cela vaut la peine de vérifier à l'avance auprès de votre compagnie aérienne si vos écouteurs filaires fonctionneront avec le système de divertissement.

Nous avons tous l'habitude de télécharger l'un des meilleurs services de streaming musical et de nous laisser tenter par nos morceaux préférés. Si vous êtes à 30 000 pieds d'altitude et que vous passez en mode avion, il y a un problème évident : il n'y a pas de signal.

Pour écouter de la musique ou regarder quoi que ce soit sur votre téléphone ou votre tablette, vous devrez télécharger le contenu sur votre appareil. De nombreux services permettent d'accéder à des listes de lecture hors ligne, de même pour les émissions de télévision et les films. Assurez-vous d'avoir téléchargé quelque chose à l'avance.

Pendant que vous planifiez, assurez-vous que vos AirPods sont complètement chargés, ainsi que l'étui de chargement. Si vous voulez être encore plus prudent ou si votre vol est long, mettez votre câble de chargement dans votre bagage à main afin de pouvoir les recharger pendant le voyage.

