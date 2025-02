Apple Watch Series 11 : tout ce que nous savons jusqu'à présent

Toute discussion sur les meilleures montres connectées du moment inclut forcément la dernière Apple Watch, en particulier pour celles et ceux qui possèdent déjà un iPhone. L'attente est donc grande pour le prochain modèle, dont la sortie est prévue en 2025.

Ce modèle sera l'Apple Watch Series 11, succédant à l'Apple Watch Series 10. Pour l'instant, Apple n'a fait aucune annonce officielle (et ne le fera pas avant la présentation officielle), mais plusieurs fuites et rumeurs permettent d'avoir une première idée de ce qui pourrait être au programme.

Voici un récapitulatif de toutes les informations disponibles sur l'Apple Watch 11, accompagné de quelques hypothèses basées sur les habitudes d'Apple. Ce dossier sera régulièrement mis à jour jusqu'à l'annonce officielle de la montre.

L'essentiel en bref

De quoi s'agit-il ? L'Apple Watch 2025

L'Apple Watch 2025 Quand sortira-t-elle ? Presque certainement en septembre 2025

Presque certainement en septembre 2025 Combien coûtera-t-elle ? Probablement autour de 449 €

L'Apple Watch Series 10 lancée en septembre 2024 (Image credit: Apple)

Un lancement en septembre 2025 est presque certain

Il devrait coûter 449 € et plus

Nous n'avons encore que peu d'informations sur la date de sortie et le prix de l'Apple Watch Series 11, mais quelques indices peuvent être tirés du modèle actuel. Pour en savoir plus, un détour par le test de l’Apple Watch Series 10 s'impose. En règle générale, les sorties et les tarifs des Apple Watch sont assez prévisibles.

Tous les modèles, à l’exception du tout premier, ont été dévoilés en septembre. Il n’est donc pas nécessaire d’être un fin limier pour deviner que l’Apple Watch 11 sera présentée en septembre 2025. Une sortie à un autre moment de l’année serait une véritable surprise. L’iPhone 17 devrait d’ailleurs faire son apparition au même moment.

Cette hypothèse est renforcée par les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et source réputée, qui affirme que l’Apple Watch Series 11 est attendue pour la seconde moitié de 2025. L’année s’annonce d’ailleurs chargée pour Apple, avec aussi les lancements attendus de l’Apple Watch Ultra 3 et de l’Apple Watch SE 3.

Le prix de l’Apple Watch 11 est plus difficile à anticiper. L’Apple Watch Series 10, sortie en 2024, avait conservé les mêmes tarifs de lancement que l’Apple Watch Series 9 en 2023, elle-même proche des prix pratiqués pour l’Apple Watch Series 8 en 2022, selon les régions.

Apple semble vouloir maintenir une certaine stabilité tarifaire. Un prix de départ autour de 449 € pour la version 42 mm et 479 € pour la version 46 mm semble probable. Comme d’habitude, la connectivité LTE sera proposée en option, et le choix des matériaux du boîtier ou du bracelet influencera le prix final.

Apple Watch 11 : Fuites et rumeurs

Des capteurs améliorés sont toujours possibles (Image credit: Future)

Un processeur plus rapide est probable

watchOS 12 sera embarqué

Les premières fuites et rumeurs sur l’Apple Watch 11 se font attendre, ce qui en dit peut-être long sur les améliorations à prévoir. Les évolutions annuelles des Apple Watch sont souvent modestes, et il se pourrait bien que cette génération ne déroge pas à la règle. Dans ce cas, espérons au moins que le prix ne grimpe pas.

Cela dit, la fonction de mesure de la pression artérielle, régulièrement évoquée depuis plusieurs années, pourrait enfin voir le jour sur l’Apple Watch 11. Selon Mark Gurman, cette fonctionnalité fonctionnerait comme la détection de l’apnée du sommeil, en envoyant des alertes en cas de relevés anormaux, plutôt qu’en proposant un suivi en continu.

D’autres capteurs de santé plus avancés, notamment pour la mesure du glucose, sont en développement, mais ne devraient pas être intégrés cette année. Par ailleurs, Apple est toujours en plein bras de fer juridique concernant le capteur de saturation en oxygène du sang, ce qui rend son retour peu probable à court terme.

L’Apple Watch Series 10 a déjà bénéficié d’un écran plus grand et d’un boîtier légèrement plus fin en 2024. Un changement de design pour 2025 semble donc peu probable. En revanche, de nouvelles couleurs et options de boîtier et de bracelets pourraient être proposées pour distinguer ce modèle du précédent.

Une refonte de l’Apple Watch SE 3 est attendue cette année, tandis que l’Apple Watch 11 et l’Apple Watch Ultra 3 devraient conserver un design similaire à leurs prédécesseurs. C’est en tout cas ce qu’affirme une nouvelle fois Mark Gurman.

Côté performances, une amélioration sous le capot semble probable. Chaque nouvelle génération de montre connectée Apple bénéficie d’un processeur plus puissant, et il y a de fortes chances que l’Apple Watch 11 embarque un nouveau chipset Apple S11, avec l’espoir d’une meilleure efficacité énergétique et de performances accrues.

Cependant, certaines technologies attendues ailleurs ne devraient pas être au rendez-vous sur ce modèle. Alors que l’Apple Watch Ultra 3 est annoncée avec une connectivité satellite et la prise en charge de la 5G, ces fonctionnalités ne devraient pas être intégrées à l’Apple Watch Series 11.

Enfin, il est quasi certain que la nouvelle Apple Watch sera livrée avec watchOS 12, succédant ainsi à watchOS 11, qui avait été introduit avec l’Apple Watch 10. Apple n’a encore rien dévoilé sur watchOS 12, mais des annonces sont attendues lors de la WWDC en juillet.

Du côté des nouveautés logicielles, une application d’entraîneur santé basé sur l’IA serait en préparation. Ce nouvel outil pourrait exploiter l’intelligence artificielle pour analyser les données de santé et proposer des conseils personnalisés sur les entraînements à suivre.

Apple Watch 11 : Ce que nous voulons voir

L'Apple Watch 10 peut être améliorée (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si l’Apple Watch 10 a été largement saluée, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a aucune marge d’amélioration pour la nouvelle génération. Il est sans doute trop tard pour influencer les décisions des ingénieurs d’Apple, mais certaines améliorations restent espérées pour ce modèle 2025.

1. Utilisation intelligente de l'IA

L'IA est partout de nos jours, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, et lorsqu'il s'agit d'appareils Apple, cela signifie Apple Intelligence. Jusqu'à présent, l'Apple Intelligence n'a pas étendu son champ d'action à l'Apple Watch, et nous espérons que cela changera avec le modèle de la 11e génération - à condition qu'Apple réfléchisse aux fonctionnalités qui seraient réellement utiles sur un poignet.

2. Plus d'options de personnalisation

Chaque nouvelle Apple Watch est toujours accompagnée d'une sélection de nouveaux cadrans de montre, bien sûr, mais nous pensons qu'Apple peut faire plus en termes d'options de personnalisation sur watchOS - c'est un domaine où d'autres montres ont l'avantage. Avec iOS 18, il n'y a jamais eu autant d'options de personnalisation disponibles sur l'iPhone, alors espérons que l'Apple Watch suivra cette tendance.

3. Capteurs de santé améliorés

Cela fait des années que des rumeurs circulent sur les capteurs et fonctions de santé qu'Apple pourrait potentiellement ajouter à sa gamme de smartwatchs, des capteurs dans les bracelets à la surveillance du glucose. Bien que des mises à jour majeures semblent encore attendre plusieurs années, d'après les rapports, nous espérons toujours voir une ou deux nouvelles fonctions de suivi de la santé sur l'Apple Watch 11.

4. Meilleure autonomie de la batterie

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu cela, mais nous aimerions voir une meilleure autonomie sur l'Apple Watch 11 - parce que, bien sûr, nous le ferions. Lors de notre test de l'Apple Watch 10, nous obtenions environ une journée entre les charges, ce qui n'est pas terrible comparé à beaucoup de concurrents de l'Apple Watch (surtout si vous voulez utiliser la smartwatch pour suivre votre sommeil).

5. Meilleure fixation des bracelets

Ce n'est pas la caractéristique la plus visible, mais nous avons souvent trouvé que le mécanisme de fixation du bracelet de l'Apple Watch était un peu trop compliqué. Samsung a trouvé le moyen de mettre en place un système d'attache souple et sans contrainte, ce qui est tout à fait réalisable et facilitera certainement la vie de ceux qui aiment changer régulièrement de bracelet.

