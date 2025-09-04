Comment regarder l'événement « Awe dropping » d'Apple le 9 septembre – préparez-vous pour l'iPhone 17, les AirPods 3 et bien plus encore

Le prochain événement Apple aura lieu le 9 septembre. Comme chaque année, il devrait mettre en avant les nouveaux iPhone – un incontournable des présentations de septembre – ainsi que de nouveaux modèles d’Apple Watch, et peut-être aussi une nouvelle génération d’AirPods.

Il y a fort à parier que de nouvelles fonctionnalités liées à Apple Intelligence seront également dévoilées, certaines arrivant directement intégrées aux nouveaux appareils.

TechRadar couvrira l’événement en direct, avec réactions et analyses au fil des annonces, sans oublier les contributions de l’ensemble de l’équipe. Il suffira donc de rester connecté sur le site pour suivre toutes les nouveautés.

L’événement Apple « Awe dropping » débutera à 19h (heure de Paris) le mardi 9 septembre.

Apple Event — September 9 - YouTube Watch On

Comme l’an dernier, la conférence se tiendra au Steve Jobs Theater, au cœur de l’Apple Park. Lance Ulanoff, Editor-at-Large, et Jacob Krol, Managing Editor News aux États-Unis, seront présents sur place pour relater les annonces.

La page YouTube d’Apple (voir ci-dessus) est déjà en ligne. Il est donc possible de s’y inscrire pour recevoir une notification au moment du lancement.

Pour celles et ceux qui n’auront pas le temps de suivre l’intégralité du direct, le compte TikTok de TechRadar proposera les vidéos des annonces marquantes, des nouveautés intrigantes et des moments forts de la soirée.

À quoi s’attendre lors de l’événement Apple de septembre