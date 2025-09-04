Comment regarder l'événement « Awe dropping » d'Apple le 9 septembre – préparez-vous pour l'iPhone 17, les AirPods 3 et bien plus encore
Et attendez-vous à voir Apple Intelligence occuper le devant de la scène
Le prochain événement Apple aura lieu le 9 septembre. Comme chaque année, il devrait mettre en avant les nouveaux iPhone – un incontournable des présentations de septembre – ainsi que de nouveaux modèles d’Apple Watch, et peut-être aussi une nouvelle génération d’AirPods.
Il y a fort à parier que de nouvelles fonctionnalités liées à Apple Intelligence seront également dévoilées, certaines arrivant directement intégrées aux nouveaux appareils.
TechRadar couvrira l’événement en direct, avec réactions et analyses au fil des annonces, sans oublier les contributions de l’ensemble de l’équipe. Il suffira donc de rester connecté sur le site pour suivre toutes les nouveautés.
Comment regarder le lancement « Awe dropping » de l’iPhone 17
L’événement Apple « Awe dropping » débutera à 19h (heure de Paris) le mardi 9 septembre.
Comme l’an dernier, la conférence se tiendra au Steve Jobs Theater, au cœur de l’Apple Park. Lance Ulanoff, Editor-at-Large, et Jacob Krol, Managing Editor News aux États-Unis, seront présents sur place pour relater les annonces.
La page YouTube d’Apple (voir ci-dessus) est déjà en ligne. Il est donc possible de s’y inscrire pour recevoir une notification au moment du lancement.
Pour celles et ceux qui n’auront pas le temps de suivre l’intégralité du direct, le compte TikTok de TechRadar proposera les vidéos des annonces marquantes, des nouveautés intrigantes et des moments forts de la soirée.
À quoi s’attendre lors de l’événement Apple de septembre
- iPhone 17 et iPhone 17 Plus : nouvelle puce, nouveaux coloris, iOS 26 préinstallé
- iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max : nouvelle puce A19 Pro, design photo légèrement revu, téléobjectif amélioré, système de refroidissement par chambre à vapeur
- iPhone 17 Air : un modèle ultrafin qui pourrait remplacer l’iPhone 17 Plus, si le projet se concrétise
- Apple Watch 11 : design potentiellement modifié, nouvelle puce, suivi de l’oxygène sanguin, intégration poussée de l’IA
- Apple Watch Ultra 3 : nouvelle puce, connectivité satellite, détection de l’hypertension artérielle
- AirPods Pro 3 : capteurs infrarouges pour contrôler par gestes, suivi de la santé, nouveau processeur, et bien sûr une qualité audio optimisée
Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.
- Roland Moore-ColyerManaging Editor, Mobile Computing